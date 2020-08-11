Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çinli firma 3'üncü faz aşı deneylerini Suudi Arabistan'da yapacak
Çinli ilaç şirketi CanSino, Covid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının 3. aşama klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacağını açıkladı.
Çinli firma 3'üncü faz aşı deneylerini Suudi Arabistan'da yapacak
11 Ağustos 2020 09:24 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin Çin Askeri Tıp Akademisine bağlı Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü ile ortak geliştirdiği "Ad5-nCOV" adlı aşı adayının 5 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor.

Deneme, Riyad, Dammam ve Mekke şehirlerinde oluşturulacak test merkezlerinde yürütülecek.

Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüs aracılığıyla insan vücuduna Covid-19'un genetik bileşenleri aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV'un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin'de yapılmıştı.

Bir başka şirket, Sinopharm, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Covid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemenin çalışmalarına geçen ay Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başlamıştı.

Çin'deki aşı çalışmaları
Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 4'ü ikinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov", SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" ve Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp Akademisi ile geliştirdiği aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

27 aşı adayı klinik deneme aşamasında
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 27 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Klinik deneme aşamasındaki aşı adaylarından 18'i 1., 6'sı 2. ve 3'ü 3. aşama klinik denemeleri yürütülüyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 158 bini aşarken, 736 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

cin covid-19 cindeki asi calismalari asi adayi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.