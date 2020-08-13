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Çinli kadının koronavirüs testi, iyileştikten aylar sonra yeniden pozitif çıktı
Yetkililer hastalığın nüksettiği vakalardan virüs bulaşması riskine dair kanıt bulunmadığını öne sürüyor
Çinli kadının koronavirüs testi, iyileştikten aylar sonra yeniden pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 09:52 - Independent Türkçe - Reuters
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Yetkililere göre virüsün ilk kez ortaya çıktığı merkezi Hubei eyaletindeki bir şehirde, bir kadının koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Jingzhou yönetimi, 68 yaşındaki kadının koronavirüs testinin 8 Şubat'ta pozitif çıktığını ve ardından iyileştiğini söyledi.

Ancak kadın daha sonra bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 9 Ağustos'ta koronavirüs testi yeniden pozitif sonuç verdi.

Şehir yönetimi, kadının karantinaya alındığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Jingzhou yetkilileri, vakanın temas halinde olduğu kişilerin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını da ekledi.

Yetkililer hastalığın nüksettiği vakalardan virüs bulaşması riskine dair kanıt bulunmadığını ileri sürdü.

Dünya genelinde bir kez iyileştikten sonra yeni koronavirüsle tekrar enfekte olan kişilere dair birçok rapor bulunuyor.

Görünüşe göre Güney Kore'de neredeyse 300 kişi, Kovid-19'u atlattıktan sonra pozitif test sonucu aldı. Ancak sağlık uzmanları daha sonra, bu pozitif sonuçların yanlış olduğunu buldu.

Bununla birlikte araştırmalar virüse karşı bağışıklık süresinin sadece aylarla ölçülebileceğini öne sürmüştü. King's College London'da yapılan bir araştırmada antikor seviyesinin, semptomların başlamasından üç hafta sonra zirve yaptığı ve iki ila üç ay kadar kısa bir sürenin ardından azaldığı keşfedilmişti.

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