Çinli uzmanlar dondurulmuş gıda paketi üzerinde canlı koronavirüs tespit etti

MEDİMAGAZİN-Çin’in devlet tarafından işletilen Xinhua haber ajansına göre Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), canlı yeni tip koronavirüs ile kontamine olmuş ambalajlarla temasın enfeksiyona yol açabileceğine dair bir kanıt bulduğunu belirtti.

Önceki araştırmalar, canlı SARS-CoV-2’nin bazı yüzeylerde uzun süre hayatta kalabileceği bulmuştu. Yakın zamanda Virology Journal’da yayınlanan çalışmada da, virüsün daha düşük sıcaklıklarda daha uzun süre hayatta kalabileceği öne sürülmüştü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de solunum damlacıklarının yüzeylere ve nesnelere düşebileceğini belirtmişti.

“Bir kişinin üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunarak ve ardından kendi ağzına, burnuna veya gözlerine dokunarak Covid-19 kapması mümkündür.”

Fakat yine Çin CDC’nin açıkladığına göre, şimdiye kadar soğuk zincir gıda veya gıda ambalajından alınan 67 bin numuneden yalnızca 22’sinde SARS-CoV-2 tespit edildi. Aynı zamanda virüsün ambalajlar üzerinde uzun süre yaşadığına dair bilimsel bir kanıt da bulunmuyor. Uzmanlara göre ambalaj üzerinde canlı virüs bulmak, kişinin Covid-19’u donmuş ambalajın kendisinden kaptığını doğrulamıyor.

Uzmanlar, dezenfekte malzemesi gıdanın içine sızmadığı sürece ambalajın silinebileceğini savunsa da, Dünya Sağlık Örgütü gıda ambalaj malzemelerini dezenfekte etmenin gerekli olmadığını iddia ediyor. Bunun nedeni, SARS-CoV-2’yi gıda ambalajından yakalama şansının nispeten hala düşük olması.

Sonuç olarak, araştırmacılar ambalaj üzerinde bir enfeksiyona yol açmaya yetecek kadar canlı virüs bulunması gerektiğinin altını çiziyor. Bu bulaşıcı dozun da ambalaj üzerinde yeterince uzun kalması gerekiyor. Fakat yine de uzmanlar donmuş yiyecekleri ve ambalajlarını elledikten sonra ellerin iyice yıkanması gerektiğini vurguluyor.

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