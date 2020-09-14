Çinli virolog yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine dair bilimsel kanıtı olduğunu iddia etti

Dr. Li-Meng Yan, geçen yıldan bu yana yeni tip koronavirüs üzerinde araştırma yapan Çinli bir bilim insanı. Virüsün laboratuvarda üretildiğiyle ilgili kanıtlarla karşılaştığında ise Hong Kong Halk Sağlığı Okulunda çalışıyordu. Virolog, ocak ayından bu yana bilimsel bir rapor üzerinde üst düzey bilim insanlarından oluşan küçük bir grup ile çalıştığını ve yakında bulguları yayınlayacağını dile getirdi.

Yan, araştırmalardan elde edilen iki rapor olduğunu, bir diğerinin ise birkaç gün içinde eline ulaşacağını ve bu bilimsel kanıtları tüm insanlığa sunacağını ifade etti. Herkesin, hatta biyolojisi bilgisi olmayanların bile bu raporları kolaylıkla okuyup anlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Virüsün üretildiği laboratuvar Çin Hükümeti tarafından kontrol ediliyor

Çinli virolog, virüsün ilk kez Vuhan’daki bir hayvan pazarından ortaya çıktığı iddiasının arkasında bir sis perdesi olduğunu vurguladı. Doktor, “Bu virüs doğadan değil. Genom dizisi insan parmak izine benzer. Yani buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz.”

İddiaya göre Dr. Li-Meng Yan, araştırma bulgularını Çin Hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaştığını, fakat hiçbirinden yanıt alamadığını söyledi. Üstüne üstlük, kendisine Çin Hükümeti ve DSÖ tarafından sessiz kalmasının söylendiğini belirtti. Ayrıca virolog, virüsün üretildiğini iddia ettiği Vuhan’daki laboratuvarın Çin Hükümeti tarafından kontrol ettiğine de sözlerine ekledi.

Yan, ihbarcı olarak etiketlendikten sonra güvenliği konusunda endişelendiği için şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanıyor. Söz konusu video röportaja da gizlice katılım gösterdiği biliniyor.