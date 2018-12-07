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Cinsel saldırı iddiasıyla gündeme gelen hekim konuştu: 'Tamamen hayal ürünüdür'
Nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla gündeme gelen Ünlü jinekolog Prof.Dr. Fecri Sevilen, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a açıklamalarda bulundu
Cinsel saldırı iddiasıyla gündeme gelen hekim konuştu: 'Tamamen hayal ürünüdür'
07 Aralık 2018 - Habertürk
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İki genç kadının ünlü jinekolog hakkında dehşete düşüren 'taciz' iddialarının ardından Prof. Dr. Fecri Sevilen'i aradım ve "Bu iddialar karşısında ne diyorsunuz?" diye sordum.

 

Ünlü hekim 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı 

Prof. Sevilen şöyle konuştu:

"ETİK VE AİLE ANLAYIŞIMA UYMAYACAK BİR SUÇLAMA"

"Konuyla ilgili olarak ilk kez bir medya mensubu beni aradı. Bunun için teşekkür ediyorum. İddiaların tümünü reddediyorum. Bu olay hukuka intikal etmiştir. 44 yıldır öğretim üyesiyim ve 35 yıllık profesörüm. Etik ve aile anlayışıma uymayacak bir suçlama. Hukuk her şeyi aydınlatacaktır. Benim için onur kırıcı bir hadisedir. Vicdanen müsterihim. Mesleki olarak ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bu insanlar bana geldiklerinde genital problemleri çok ileri boyuttaydı. Şu anda da işimin başındayım. Olayı bir kayıkçı kavgası şeklinde sürdürmek istemiyorum. Suçlamaların yanıtlarını madde madde anlatmak niyetinde değilim. İddia ettikleri saçmalıklar tamamen hayal ürünüdür. Niye böyle bir şey yaptıkları da onların psikolojik sorunları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bana karşı linç girişimini de kabullenebilmiş değilim."

Ünlü jinekologun 'cinsel saldırı suçundan' 25 yıla kadar hapsi isteniyor 

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Jinekolog Fecri Sevilen, iki hastasının ‘nitelikli cinsel saldırı’ şikayetiyle gündeme gelmişti. Sevilen, iki genç kadının şikayetiyle tutuklanmış, bir hafta sonra ise adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti. Birkaç gün önce de Fecri Sevilen hakkında hazırlanan iddianame ortaya çıktı. İddianamede ünlü jinekoloğun 25 yıla kadar hapsi isteniyor. Sevilen hakkında önce iki genç kadın şikayetçi oldu. Davanın basına yansımasının ardından bu kez de başka bir kadın, 12 yıl önce Sevilen tarafından tacize uğradığı iddiasıyla davaya müdahil oldu...

Anahtar Kelimeler:

fecri sevilen jinekolog

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