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Cinsiyet ayrımcısı üniversitenin akreditasyonu iptal edildi
Kadın adayların notlarını kasıtlı olarak düşürdüğü ve okula girişlerini engellediği ortaya çıkan Tokyo Tıp Üniversitesinin akreditasyonu iptal edildi
Cinsiyet ayrımcısı üniversitenin akreditasyonu iptal edildi
23 Kasım 2018 - İHA
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Japonya’da ayrımcılık skandalı ile gündeme gelen Tokyo Tıp Üniversitesi'nin lisansının iptal edildiği bildirildi. Kadın adayların üniversite giriş sınavında aldıkları puanları sistematik olarak düşük gösterdiği belirlenen üniversitenin durumu, Tıbbi Eğitim Akreditasyon Konseyi olarak adlandırılan özel organizasyonun Perşembe günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında ele alındı. Japonya’daki tıp okullarına 9 puanlık değerlendirme sistemi üzerinden akreditasyon veren ve 80 üye okulu çatısı altında bulunduran organizasyonun, söz konusu puanlama sistemini hayata geçirdiği geçen yıldan bu yana, ilk kez bir okulun akreditasyonunu iptal ettiği öğrenildi.

Japonya'da 'eğitimde eşitsizlik' uygulamasına inceleme başlatıldı 

KARAR YURT DIŞI DOKTORA BAŞVURULARINI ETKİLEYEBİLİR

Konseyin iptal kararının, Tokyo Tıp Üniversitesinin Japonya’daki faaliyetlerini etkilemeyeceği belirtilirken, okulun öğrencilerinin veya mezunlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doktora veya lisans değişim programlarına yapacakları başvuruları riske atacağı ifade edildi.

SKANDALA YOL AÇMIŞTI 

Tokyo Tıp Üniversitesinin kadın adayların giriş sınavlarındaki notlarını yıllarca kasıtlı olarak düşürdüğü ve bu şekilde okula daha fazla erkek doktor kabul edilmesini sağladığı kurum içi soruşturma ile doğrulanmış, skandal, ülkede "cinsiyetçilik" tartışmalarının alevlenmesine neden olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

tokyo tip universitesi japonya doktora

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