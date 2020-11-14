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Çirkin saldırı: Yine Ankara, yine sağlık çalışanları barikat kurarak canlarını kurtardılar!
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde görev yapan sağlık çalışanları, dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Sağlık çalışanları yine barikat kurmak zorunda kaldı
Çirkin saldırı: Yine Ankara, yine sağlık çalışanları barikat kurarak canlarını kurtardılar!
14 Kasım 2020 21:38 -
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  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Bölümü’ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi.

    Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.

    KAPILARIN ÖNÜNE BARİKAT ÇEKİLDİ

    Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu. Çalışanlar tıbbi cihazlarla kapının ardına barikat kurarak kendilerini korudular.

    BAŞHEKİM: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

    Saldırıyla ilgili Ankara Üniversitesi Hastaneler Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Akın Kaya "Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde dün gece sağlık çalışanlarımıza yapılan çirkin saldırı ve şiddeti kınıyoruz. Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup suçluların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek amaçlı gerekli tüm önlemler alınacaktır. Görevleri başında uğradıkları şiddet nedeniyle tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz." dedi.

    SAĞLIK BAKANI: MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili sosyal medyada şunları paylaaştı: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak.

    SENDİKADAN KINAMA
    Sağlık çalışanlarının tıbbi cihazlarla barikat kurup, korku içinde beklerken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Twitter'daki hesabından olaya ilişkin videolar paylaşılarak, tepki gösterildi.

    'Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz' notu ile paylaşılan mesajda, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.

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