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Cizre Devlet Hastanesi genel cerrahi servisi yenilendi
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi genel cerrahi servisi yenilendi.
07 Haziran 2018 -
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Cizreli iş adamı Ferhan Yılmaz’ın destekleriyle yenilenen genel cerrahi servisinin hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 18 odadan oluşan servisin yeniden düzenlenmesinde emeği geçen Yılmaz'a teşekkür etti.

Vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını anlatan Uzun, "Halkımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak adına servisimizi baştan sona yeniledik. Bu konforun hastalarımıza sunulmasında emeği geçen değerli iş adamımıza teşekkür ediyor, bunun bölgemizde örnek teşkil etmesini arzu ediyorum. Hastanemize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genel cerrahi servisi hizmete açıldı.

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cizre devlet hastanesi

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