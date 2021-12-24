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Çocuğunu muayene eden doktoru darp eden şüpheli serbest bırakıldı
Mersin’de çocuk hastayı muayene ettiği sırada başka bir doktorla konuşup muayeneyi geciktirdiği iddiasıyla eşi C.Y. ile tartışan doktor Hüseyin Akdoğan'ı darbeden E.Y. ve arkadaşı M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuğun babası E.Y. hakkında adli kontrol kararı uygulanacak.
Çocuğunu muayene eden doktoru darp eden şüpheli serbest bırakıldı
24 Aralık 2021 11:41 - DHA Okan ÇALIŞKAN
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Olay, Tarsus ilçesinde Tarsus Devlet Hastanesi'nde 22 Aralık'ta akşam saatlerinde meydana geldi. C.Y., rahatsız olan çocuğu Y.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Dr. Hüseyin Akdoğan, çocuğu muayene edeceği sırada iddiaya göre, diğer bir doktorla hastası hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulundu.

Mersin'de acil doktoru saldırıya uğradı: Saldırganlar mahkemeye sevk edildi

Bu duruma tepki gösteren C.Y., Dr. Hüseyin Akdoğan ile tartıştı. Tartışmanın ardından çocuğu tedavi eden Dr. Akdoğan'ın yanına bir süre sonra baba E.Y. geldi. E.Y., yanında arkadaşı M.Y. ile acil servise girer girmez görevli Akdoğan ile tartışıp darbetti. Olayın büyümesiyle özel güvenlik görevlileri araya girdi. Daha sonra, gelen polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ve arkadaşı M.Y., polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Darbedilen Dr. Hüseyin Akdoğan şikayetçi oldu. İfadeleri alınıp tutuklanma talebiyle savcılığa sevk edilen E.Y. ve M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Baba E.Y. hakkında adli kontrol kararı da verilirken, savcılığın tutuksuz yargılanma kararına itiraz edeceği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

mersin tarsus tarsus devlet hastanesi acil servis doktoru

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People
5
1) sağlıkta (şiddet)
24.12.2021 15:57:16
Yeni bir sağlıkta şiddet yasası şart, acilen.
People
4
2) muhibbi (op. dr.)
24.12.2021 15:23:09
Dediğimi yapacak meslektaşım olsa öneri paylaşacağım da;
Neyse.... Sadece şu kadarını söyleyeyim.

Aşk ile çalışmaya devam ediniz.
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