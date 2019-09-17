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Çocuğunun ameliyat edilmesi için mahkemeden yine tedbir kararı istedi
GAZİANTEP'te, 6 ay önce solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu ile dünyaya gelen ve ailesinin karşı çıkması üzerine mahkemeden alınan 'sağlık tedbir kararı' ile ameliyat edilen ikizlerden Ecrin bebeğin, ikinci kez ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı için 20 bin TL gereken bebeğin annesi Güllü İlksöz, kızının yeniden mahkeme kararı alınarak, ameliyat edilmesini istedi
Çocuğunun ameliyat edilmesi için mahkemeden yine tedbir kararı istedi
17 Eylül 2019 - DHA
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GAZİANTEP - Hacı ve Güllü İlksöz çiftinin 6 ay önce özel hastanede sezaryenle dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Ecrin'de solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu tespit edildi. Doktorlar kuvöze alınan bebeğin acil bağırsak ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ancak aile bebeklerinin ameliyat edilmesine karşı çıkıp, imza karşılığı Ecrin'i alıp eve götürdü. Doktorlar da Hukukçu Hekimler Derneği'ne başvurdu. Derneğin mahkemeden çıkarttırdığı 'sağlık tedbir kararı' üzerine, Ecrin bebek aileden alınıp 18 Mart günü ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından 1 ay tedavi altında tutulan Ecrin bebek, taburcu edilip, ailesine teslim edildi.

Ecrin bebeğin şimdi bağırsaklarından ikinci kez ameliyat edilmesi gerekiyor. Ancak bu ameliyat için 20 bin TL'ye ihtiyaç var. Aile maddi durumlarının olmadığını bildirerek, kızları için yeni bir mahkeme kararı alınmasını istiyor.

‘GEREKİRSE TEKRAR MAHKEME KARARI ÇIKARSINLAR’

Kızının ameliyatı için yardım isteyen anne Güllü İlksöz, "İkizlerim dünyaya geldi, kızım rahatsızdı. Oğlum da sorun yoktu. Kızım altı günlükken ameliyat geçirdi. Bağırsağı dışarıda kaldı. Şu anda 6 aylıklar.  İlk ameliyatı yapan doktora götürdük. Bizden 20 bin lira ameliyat parası talep etti. Bunun üzerine devlet hastanesine gittik ancak bize 'ilk ameliyatı yapan, bağırsağı dışarıya çıkaran doktorun yapması lazım, risk alamayız' dediler. Bizim bu parayı verecek imkânımız yok. Çocuğu ameliyat ettiremiyoruz. Çocuğumu doğduğunda mahkeme kararıyla koruma altına alarak, ameliyat ettiler. Gerekirse yine koruma altına alıp, ameliyat ettirsinler. Çocuğumu sağlığına kavuştursunlar. 20 bin lirayı verecek durumumuz yok. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik tedbir karari

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1) ali dr (dr)
17.09.2019 15:33:29
sağlık sistemimizin geldiği nokta.receb beyin haberi varmıdır acaba? gariban dokktorlarla ugraşıp patronları zengin edince asıl garibanlar da böyle duruma düştüler işte.receb beyin haberi varmıdır acaba?
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