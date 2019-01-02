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Çocuk cerrahisinin 33 yıllık başkanı Hasan Doğruyol emekli oldu
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalını kuran ve 33 yıl bu dalın başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Doğruyol emekli oldu.
Çocuk cerrahisinin 33 yıllık başkanı Hasan Doğruyol emekli oldu
02 Ocak 2019 - İHA
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Doğruyol, Rektörlük A Salonu’nda gerçekleştirilen bir törenle emekliye ayrıldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler, iş arkadaşları, öğrencileri ve ailesi Prof. Dr. Hasan Doğruyol’u törende yalnız bırakmadı. 
Programda söz alan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Hasan Doğruyol ile dostluklarının çok eskiye dayandığını belirtti. Üniversitenin kuruluşundan itibaren yapı taşları arasında bulunan Hasan Doğruyol’un çok önemli akademik çalışmalara imza attığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Hekimliği sebebiyle çok sayıda hastasına şifa dağıtmış, önemli akademik çalışmalar yapmış ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiş Hasan hocamıza evvelâ emekliliğinde mutluluklar diliyorum. Kendisini iyi bir şekilde yâd edeceğiz. Törene katılanlara baktığımızda kendisinin çok sevildiğini anlıyoruz. Bundan sonraki hayatının da en iyi şekilde ve verimli şekilde geçeceğine inanıyorum. İnsanlar faal olduğu sürece aslında emekli olmuyorlar. Burada düzenlediğimiz tören, resmi bir emeklilik törenidir. Hocamız aktif hayattan çekilmeyecektir. Gerek üniversitenin akademisyenlere, gerekse de dışarıdaki dostlarına deneyimlerini aktarmaya devam edecektir. Bundan sonraki hayatında da Hasan hocamıza başarılar diliyorum. Yolu açık olsun” diye konuştu. 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise konuşmasında Prof. Dr. Hasan Doğruyol’un emekliliğinden dolayı üzüntü duyduklarını söyledi. 
Prof. Dr. Hasan Doğruyol da 33 yıl boyunca Tıp Fakültesi’nde çalışmaktan şeref duyduğunu ve bu süre zarfında çok güzel arkadaşlıklar edindiğini kaydetti. Eğitime, bilime ve araştırmaya her zaman büyük önem verdiğini aktaran Prof. Dr. Doğruyol, alttan gelen doktorların ve doktor adaylarının da bu doğrultuda hareket etmeleri nasihatinde bulundu. 
Dostlarının, iş arkadaşlarının ve ailesinin de duygularını paylaştığı törenin sonunda Prof. Dr. Hasan Doğruyol’a verdiği emeklerden dolayı üniversite yönetimi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. 

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