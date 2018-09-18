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Çocuk doktoru böyle olmalı! Doktorun bebekle iletişimi binlerce beğeni aldı
İnternette dolaşan bir video herkese 'çocuk doktoru böyle olmalı' dedirtti
Çocuk doktoru böyle olmalı! Doktorun bebekle iletişimi binlerce beğeni aldı
18 Eylül 2018 - MEDİMAGAZİN
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Sosyal medya kanallarında hızla paylaşım alan videoda doktor bebeği güldürerek aşılarını yaptı. Videoya Türkiye'den yapılan yorumlarda "bizim doktorlar bu kadar süre içerisinde 8 hastaya bakmak zorunda bırakıldıkları için böyle bir muameleyi Ceza'nın Holocaust parçasını söyleyerek yapabilirler ancak" ifadesi dikkat çekti. 

Anahtar Kelimeler:

cocuk doktoru bebek asisi

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