Çocuk doktoru böyle olmalı! Doktorun bebekle iletişimi binlerce beğeni aldı

Sosyal medya kanallarında hızla paylaşım alan videoda doktor bebeği güldürerek aşılarını yaptı. Videoya Türkiye'den yapılan yorumlarda "bizim doktorlar bu kadar süre içerisinde 8 hastaya bakmak zorunda bırakıldıkları için böyle bir muameleyi Ceza'nın Holocaust parçasını söyleyerek yapabilirler ancak" ifadesi dikkat çekti.