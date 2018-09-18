Çocuk doktoru böyle olmalı! Doktorun bebekle iletişimi binlerce beğeni aldı

Sosyal medya kanallarında hızla paylaşım alan videoda doktor bebeği güldürerek aşılarını yaptı. Videoya Türkiye'den yapılan yorumlarda "bizim doktorlar bu kadar süre içerisinde 8 hastaya bakmak zorunda bırakıldıkları için böyle bir muameleyi Ceza'nın Holocaust parçasını söyleyerek yapabilirler ancak" ifadesi dikkat çekti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|20/09-23/09
|15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|21/09-23/09
|2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ
|PSİKİYATRİ
|KOCA