Çocuk hastaları ABD’li doktorlar da değerlendirebilecek

Koru Ankara Hastanesi Miami Çocuk Hastanesi ile yaptıkları protokol kapsamında “Telemedicine” sistemini kurdu. Bu sayede Miami Çocuk Hastanesi hekimleri aynı anda görsel ve işitsel olarak hastayı değerlendirebilecek ve ortak tedavi kararı alabilecek

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) onayı ile Yüksek ihtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara’daki tek üniversite-özel hastane işbirliği protokolünü gerçekleştirerek üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmaya başlayacakları bilgisini de veren yetkililer,

“Azerbaycan Tıp fakültesi ile imzalamış olduğumuz işbirliği protolü ile de ortak eğitimler ve hasta takibi hedefliyoruz. Türkiye’de hizmet veren tüm hastaneler içinde ilk olarak ISQua/ SAS akreditasyon belge başvurusu kabul edilen ve ilk denetlenen hastane olmanın yanı sıra denetlemede başarı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doğanın mucizeleri ile nesillerini koru

Koru Sağlık Grubu Yetkilileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

“Koru Sağlık Grubu sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında sezaryen doğum oranlarındaki artış, anne sütü ile beslenme oranlarındaki düşüklük çocuk obezitesi ve dijital bağımlılıkla savaşmayı içeren sağlıklı nesiller yetiştirmek ve devamlılığını sağlamayı hedefleyen 'Doğanın mucizeleriyle nesillerini koru' sosyal sorumluk projesi ile 100 bin anne ve anne adayına ulaştı.”

İlk engelsiz hastane

Engelli kişilere daha iyi hizmet sunabilmek için yeni düzenleme ve uygulamalarla ‘ilk engelsiz hastane’ unvanını aldıkları bilgisini veren Koru Ankara Hastanesi Yetkilileri,

“Yapılan yeni yatırımlarla beyin tümörleri ve beyin arteriovenöz malformasyonlarının tedavisi için kullanılan Türkiye’deki yedinci Ankara’daki ikinci Gama Knife ünitesini, aynı zamanda radyoterapide kullanılan hedefe yönelik ışınlama teknolojisine olanak sağlayan Electa Versa HD Linac ünitesi de devreye aldık.” dedi.



