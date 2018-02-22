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Çocuk hastaları ABD’li doktorlar da değerlendirebilecek
Koru Ankara Hastanesi, Miami Çocuk Hastanesi ile yaptıkları  protokol kapsamında “Telemedicine” sistemini kurdu. Bu sayede Miami Çocuk Hastanesi hekimleri aynı anda görsel ve işitsel olarak hastayı değerlendirebilecek ve ortak tedavi kararı alabilecek. 
Çocuk hastaları ABD’li doktorlar da değerlendirebilecek
22 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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Koru Ankara Hastanesi Miami Çocuk Hastanesi ile yaptıkları  protokol kapsamında “Telemedicine” sistemini kurdu. Bu sayede Miami Çocuk Hastanesi hekimleri aynı anda görsel ve işitsel olarak hastayı değerlendirebilecek ve ortak tedavi kararı alabilecek

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK)  onayı ile Yüksek ihtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi  ile Ankara’daki tek üniversite-özel hastane işbirliği protokolünü gerçekleştirerek  üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmaya başlayacakları bilgisini de veren yetkililer, 

“Azerbaycan Tıp fakültesi ile imzalamış olduğumuz işbirliği protolü ile de ortak eğitimler ve hasta takibi hedefliyoruz. Türkiye’de hizmet veren tüm hastaneler içinde ilk olarak ISQua/ SAS akreditasyon belge başvurusu kabul edilen ve  ilk denetlenen hastane olmanın yanı sıra denetlemede başarı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doğanın mucizeleri ile nesillerini koru 

Koru Sağlık Grubu Yetkilileri yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

“Koru Sağlık Grubu sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında sezaryen doğum oranlarındaki artış, anne sütü ile beslenme oranlarındaki düşüklük çocuk obezitesi ve dijital bağımlılıkla savaşmayı içeren  sağlıklı nesiller yetiştirmek ve devamlılığını sağlamayı hedefleyen 'Doğanın mucizeleriyle nesillerini koru' sosyal sorumluk projesi ile 100 bin anne ve anne adayına ulaştı.”

İlk engelsiz hastane

Engelli kişilere  daha iyi hizmet sunabilmek için yeni düzenleme ve uygulamalarla ‘ilk engelsiz hastane’ unvanını aldıkları bilgisini veren Koru Ankara Hastanesi Yetkilileri,

“Yapılan yeni yatırımlarla beyin tümörleri ve beyin arteriovenöz malformasyonlarının tedavisi için kullanılan Türkiye’deki yedinci Ankara’daki ikinci Gama Knife ünitesini, aynı zamanda radyoterapide kullanılan hedefe yönelik ışınlama teknolojisine olanak sağlayan Electa Versa HD Linac  ünitesi de devreye aldık.” dedi.


 

Anahtar Kelimeler:

hastane protokol abd

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