Çocuk hastanesinde saldırıya uğrayan hekimlere çiçek verildi

ERÜ Çocuk Hastanesinde yapılan basın açıklamasına, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Türk Sağlık Sen Başkanı Kamil Ünal, Tük Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanı Kenan Çil, Tabip Odası önceki dönem başkanları Prof. Dr. Karametmet Yıldız, Prof.Dr. Suat Öktem, akademisyenler, doktorlar ve öğrenciler katıldı.

Başkan Hüseyin Per, “Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddet maalesef istenmeyen boyutlara ulaşmaktadır. Hiçbir uçağın yolcusu kendilerini sağlıklı ve emin bir şekilde hedefledikleri noktaya götürecek olan pilota saldırmaz. Saldırdığında kendisiyle birlikte tüm uçağı hedef aldığını herkes bilir. Sağlık hizmetinde de hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar aslında kendi yaşamımızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktan başka işe yaramaz” dedi.

“Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmasının kabul edilebilir, anlaşılabilir, maruz gösterilebilir hiçbir gerekçesi olamaz.” Diyen Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, “Halkımızın sağlık kurumlarında karşılaştığı eksiklik ve yetersizliklerin sorumlusu hekimler değildir. Yaşanan problemlerde gösterilen tepkiyi hizmete sunan hekimlere yönlendirmek çözüme katkı sağlamamaktadır. Hastalarla biz hekimlerin talep ve beklentileri birbirinin karşısında birbirine rakip değil iyi bir sağlık hizmet sunumunun eşit iki tarafıdır. Nitelikli bir sağlık hizmeti hem biz hekimlerin hem de sağlık hizmeti alanların ortak talebi olmalı, bu konuda yan yana durulabilmelidir.

Hekimlerimiz acil sağlık birimlerinde güvensiz ortamlarda çalışmak istemiyorlar. Canlarını kurtarmaya çalıştıklarımız tarafından öldürülmek istemiyoruz. Hekimlerin %35’nin mesleklerini değiştirmek istediği, Hekimlerin %86’nin meslek hayatı boyunca en az bir kez şiddete uğradığı, Hekimlerin %60’ının fiziksel tehdit ve saldırıyı, %82’ sinin de sözel şiddeti üst makamlara bildiremediği bir ortamda hizmet vermeye çalışıyoruz. Dr Sait Berilgen’e, Dr Hüseyin Ağır’a, Dr Aynur Dağdemir’e, Dr Abdullah Biroğul’ a, Dr Kamil Furtun’ a, Dr Ersin Arslan’a, Dr Ali Menekşe’ye, Dr Göksel Kalaycı ve son olarak da Dr. Fikret Hacıosman’a rahmet diliyorum. Sağlıkta şiddetin son bulmasını ve Sağlık’da şiddet yasasının acilen çıkarılmasını talep ediyoruz”

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu’da, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında daha caydırıcı cezalar olması gerektiğini ifade ederek, “ acilen şiddet yasası çıkarılarak haklarımızın korunmasını, görevimizi tedirgin olmadan huzurla yapabilmek için halkımızla birlikte şiddetin her yerde son bulmasını temenni ediyoruz. Hastanemizde yaşanan son bir ayda 3 saldırı oldu. Hergün artarak devam eden şiddet olayları bizleri derinden yaralamakta ve büyük bir aşkla şevkle başladığımız mesleğimizden bizi soğutmaktadır. Biz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik/idari personel ve öğrencileri olarak yaşanan bu son olay dahil yaşanmış tüm sağlıkta şiddet olaylarını kınıyor, lanetliyoruz. Saygıdeğer milletimiz hekimlerimize, sağlık çalışanlarına sahip çıksın. Şifaya vesile olan ellere dokunmayın” dedi.

Ellerinde sağlıkta şiddete karşı sloganların yazılı olduğu dövizlerle basın açıklamasına katılan doktorlardan, 13 Ekim’de Çocuk Hastanesinde saldırıya uğrayan 3 kişiye çiçek verildi.