Çocuk istismarının önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ortak çözüm önerileri sundu

Çocuk istismarı ve cinayetine karşı toplumsal bakışımız ve çözüm önerileri" başlığıyla kamuoyuna duyrulan açıklamada, son günlerde toplum vicdanını derinden yaralayan çocuk istismarı haberlerinin gündeme geldiği anımsatılarak, toplumun bütün kesimlerinin Psikososyal Risk Haritasının çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Bu harita çerçevesinde koruyucu ve önleyici sosyal hizmetler yöntemlerinin devreye alınması gerektiği, her ailenin aile hekimi gibi bir sosyal hizmetler uzmanının olması, okul, hastane gibi yerlerde sosyal hizmet biriminin oluşturulması önerisi yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Adalet Bakanlığı nezdinde cezaların caydırıcılığı prensibi ile çerçevesinde bu tür suçlarla mücadelede dünyada etkin çözüm alınan emsal uygulamaların incelenmesi ve toplumsal doku dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapılması. Değerler ve mahremiyet eğitiminin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması ve topluma yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. Çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve bu alanların kamera sistemleriyle donatılması. Değerler erozyonunun durdurulması amacıyla medya kuruluşlarının olayları haberler ve çeşitli programlar vasıtasıyla toplumda duyarsızlık oluşturacak hassasiyeti yok edecek ölçüde kontrolsüz paylaşımının hızla önüne geçilmesi. Sosyal medyada duyarlılık adına yapılan bireysel paylaşımlar, zamanla söz konusu olayları kanıksamaya toplumu götürmekte, bundan dolayı gerçek tepkiler azalmakta ve yerini sanal tepkiler almaktadır. Ayrıca paylaşılanların mahremiyeti göz ardı edilerek başta ailelerin ve akabinde toplumun vicdanı zedelenmektedir. Bu bağlamda sosyal medya kullanımı ve etkileri konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler yapılması."

Çocukların ciddi bir risk altında olduğu, çocuklar içerisinde sahip oldukları özel durumlar nedeniyle yetimlerin söz konusu riske daha açık olduğu dile getirilen açıklamada, "Bahsi geçen bu tehlikeyi bertaraf etmek ve milletimizi derinden yaralayan bu elin hadiselerin bir daha yaşanmaması adına zikredilen öneriler konusunda başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını, devletimizin ilgili organlarını ve tüm toplumu ivedilikle hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.