Çocuk sağlığı uzmanı annelere başucu kitabı yazdı : 'Bebek Rehberi İlk Bir Yıl'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, annelerin muayene sırasında sordukları sorular ve endişelerinden yola çıkarak bir kitap yazmaya karar verdi. Annelerin merak ettikleri her şeyin kitapta yer aldığını ifade eden Astarcıoğlu, "Anneler bazen endişe içinde bize geliyorlar. Aslında cevabı çok basit olan, endişeye mahal vermeyecek konulardan dolayı büyük korku yaşayabiliyorlar. Gözlemlerim doğrultusunda, annelerin korkularını giderecek, onları önceden süreç ile ilgili bilgilendirecek bir kaynak olsa, hem kendileri hem de bebekleri açısından daha sağlıklı olur diye düşündüm ve bu kitabı yazmaya karar verdim. İnsanlar her daim bilmediklerinden korkmuştur. Hayata dair bilmediklerimizi tecrübe ederek öğreniyoruz; fakat söz konusu bebek ve sağlık ise bilgisizce tecrübe kazanma gibi bir şansımız yok. Bebeklerimiz hepimizin dünyadaki en değerli varlıkları" dedi.

"Kitap bir bebek rehberi niteliği taşıyor"

Kitabın içeriğine dair bilgiler veren Özel Medifema Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Kitabın içeriğini bebeklik döneminin ilk bir yılı ile kısıtladım; çünkü annelerin bebeklerini en çok muayeneye getirdiği dönem ilk bir yıldır. Bebek bir yaşına gelene kadar her ay belli kontrollerin düzenli olarak yapılması lazım. Bu ilk bir yıllık süreçte her ay anne ve bebeği neler bekliyor, o ay bebeğin hangi tetkik ve tahlilleri yapılmalı, tarama programı hangi ayda oluşturulacak, vitamine hangi ay, ek gıdaya hangi ay başlanması gerekiyor ya da ilk bir yılda ek gıda verilsin mi verilmesin mi gibi sorular annelerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu konulara ilişkin olarak doğru bilinen çok fazla yanlış da var. Bu sebeplerle yazdığım kitap bir bebek rehberi niteliği taşıyor" diye konuştu.

Anne adaylarının bebek doğmadan önceden kitabı almasını tavsiye eden Dr. Astarcıoğlu, "Kitabımı alan anne ve adayları kitabı bir solukta okumasınlar, bebeğin gelişim sürecine paralel olarak okusunlar. Bebek bir aylık iken kitabın bir aylık bebekler için yazılmış bölümünü okusunlar. Bu şekilde daha faydalı olacaktır. Her isteyen ücretsiz olarak bu programı indirebilecek. Program bebeğin tüm sağlık kayıtlarını kayıt altına alacak. Türkiye’nin neresinde hangi doktora muayene olursanız olun, bebeğinizin daha önce yapılmış tüm tetkik ve hastalıkları programda gözükecek. Bu uygulama aynı zamanda bir sosyal paylaşım mecrası da olacak. Bu ağ sadece annelere açık olacak. Anneler bebeklerinin fotoğraflarını korkmadan paylaşıp, birbirleri ile etkileşimde bulunabilecek" şeklinde konuştu.