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Çocuk Sağlığı uzmanı: 'Omega 3 eksikliğinde zeka gelişiminde gerilik ortaya çıkıyor'
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer, "Omega 3 beyinde sinir iletilerinde çok önemli olan bir yağ asidi. Dolayısıyla eksikliğinde zeka gelişiminde ya da kavrama yeteneğinde gerilik ortaya çıkıyor." dedi.
Çocuk Sağlığı uzmanı: 'Omega 3 eksikliğinde zeka gelişiminde gerilik ortaya çıkıyor'
23 Ekim 2018 - AA
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Çocuk sağlığı ve başarısında Omega 3'ün rolünü vurgulamak amacıyla EasyVit® tarafından Koruncuk Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Somer, balık yağının sinir ve bağışıklık sisteminin gelişiminde çok önemli olduğunu söyledi.

Beyinde bulunan yağların yüzde 20'sinin DHA denilen Omega-3'lerden oluştuğunu dile getiren Somer, şunları kaydetti:

"Omega-3 beyinde sinir iletilerinde çok önemli olan bir yağ asidi. Dolayısıyla eksikliğinde, zeka gelişiminde ya da kavrama yeteneğinde gerilik ortaya çıkıyor. Bizim çocukluğumuzda hem zeka gelişimi açısından hem de hastalıklardan korunmak için hep balık yağı içerirlerdi. Şimdi bunun jel şeklinde tabletleri çıktı. Bunun özelliği, şuruplardan farklı olarak emilimi çok daha iyi. Özellikle zeka gelişimi hızlı olduğu yaş gruplarında kullanılması hem bağışıklık sistemi hem de zeka gelişimi için çok yararlı. Bazı hastalıklarda balık yağı alınmasını özellikle öneriyoruz. Kış aylarında sık hastalanan çocuklar için kullanılabilir. Omega-3'ün yeterince alınması gerekiyor ve öğrenme geriliği olan çocuklarda yüzde 30 öğrenmeyi artırdığı araştırmalarda gösteriliyor."

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger de, Omega-3 yağ asitlerinin özellikle DHA’nın çocuklarda beyin, sinir ve retina gelişimine katkıda bulunduğunun bilim dünyası tarafından kabul edilen bir gerçek olduğu söyledi.

Yapılan farklı bilimsel çalışmaların Omega-3 takviyesi verilen çocukların okulda daha iyi performans gösterdiğini belirten Özger, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çocuğun sağlıklı gelişimi ve büyümesinde özellikle EPA ve DHA açısından zengin beslenmesine önem verilmelidir. Vücuda gerekli Omega-3 yağ asitleri vücut tarafından sentezlenemediği için dışarıdan alınması gerekir. Derin ve soğuk denizlerde yaşayan balıklardan elde edilen balık yağları EPA ve DHA açısından zengindir. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği'ne göre balık yağında bulunan Omega-3 yağ asidi DHA, 4-13 yaş çocuklarda beynin normal gelişimi ile göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı oluyor. Araştırmacılar balık yağının istenmeyen kokusu ve tadının iyi maskelenememiş olması nedeniyle çocuklar tarafından fazla sevilmediğini de ortaya koydu."

Bu konuda yapılması gerekenleri bir deneyle açıklayan Özger, şu bilgileri verdi:

"Çalışmalar çiğneme jel tablet formunun çocukların ihtiyacı olan Omega-3 yağ asitlerini düzenli ve uzun süreli verebilmek için en ideal form olduğunu gösterdi. Vitamin, mineral, balık yağı gibi etken maddelerin vücutta kullanımına yönelik hazırlanan çiğnenebilir jel form, sıvı ve tabletlere göre daha avantajlı bir kullanım olarak kabul ediliyor. Şeker ilavesiz, kimyasal madde, yapay aroma içermemesi, reflü ve gaz şikayetlerine neden olmaması, yüzde 44 daha yüksek emilim olması kullanımını kolaylaştıran diğer etkenler. Şunu unutmamak gerekir ki, bu bir ilaç değil. Kimyasal karışım da değil. Çocukların sağlıklı gelişimi için Omega-3 olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır." 

Etkinliğe, Demet Şener, Aslı Tandoğan, Yasemin Özilhan gibi isimlerin yanı sıra çocuk oyuncular Berat Efe Parlar, Alihan Türkdemir, Lavinya Ünlüer, Balım Gaye Bayrak, Doğancan Sarıkaya da katıldı.

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