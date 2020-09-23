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Çocuklar, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun yayılmasında başlangıçta şüphelenilenden daha büyük bir rol oynuyor olabilir
Ontario’nun koronavirüs hastalığı bilim danışmanlığı tablosuna göre, çocuklar şiddetli akut solunum sendromu olan SARS-CoV-2’nin yayılmasında başlangıçta şüphelenilenden daha büyük bir rol oynayabilir.
Çocuklar, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun yayılmasında başlangıçta şüphelenilenden daha büyük bir rol oynuyor olabilir
23 Eylül 2020 13:04 - MEDİMAGAZİN
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Uzmanlar, çocukların SARS-CoV-2 bulaşmasında önemli bir rol oynayabileceğini ve bu yüzden okulların kapanmasının Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasına ciddi katkıları olabileceğini belirtti. En son kanıtlara göre, 10 yaşından büyük çocukların SARS-CoV-2 ile enfekte olma veya başkalarına bulaştırma olasılığı da aynı.

Ontario’nun Covid-19 bilim danışma kurulunun yönetici direktörü Dr. Peter Juni, çocukların yetişkinlere göre semptom gösterme olasılıklarının daha düşük olduğunu, bu nedenle de çocuklarda tespit edilen Covid-19 vakalarının yetersiz temsil edildiğini söyledi. Juni ayrıca, özellikle salgının başlarında çok sayıda önyargılı çalışma olduğunu ve insanların bu sonuçları eleştirmediğini de sözlerine ekledi.

Yapılan seroprevalans çalışmaları da yanıltıcı olabilir. Dr. Peter Juni, çalışmalar yapıldığında okulların kapalı olduğunu, bu nedenle çocukların virüse karşı gelişmiş antikorlara sahip olma olasılığının yetişkinlere oranla daha düşük olmasının çocukların temas sayısının azalmış olduğundan kaynaklanabileceğini belirtti.

SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş küçük çocuklar, büyük çocuklara ve yetişkinlere benzer viral yüklere sahiptir. Ancak tüm popülasyonların hastalığı yaymadaki etkisinin eşit olup olmadığı ise hala belirsiz.

Çocuk doktorları Dr. Benjamin Lee ve Dr. William Raszka’ya göre, çocukların SARS-CoV-2 iletiminde nasıl bir rol oynadığı sorusunu çözmenin, okulların nasıl güvenli bir şekilde yeniden açılacağı da dahil olmak üzere, bilinçli bir halk sağlığı kararı vermede etkili olacağı görüşünde.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 sars-cov-2 cocuklar semptom

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