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Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor
Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş, "Çinko, hem büyüme ve gelişmeyi hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko desteği almak mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direnci artırır." dedi
Çocuklarda çinko desteği bağışıklığı güçlendiriyor
04 Kasım 2019 - AA
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Ayşe Acunaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin, özellikle bebek ve çocukları olumsuz etkilediğini belirtti.

Ani sıcaklık değişimleri karşısında henüz bağışıklığı gelişmemiş bebek ve çocukların savunmasız kaldıklarını ifade eden Acunaş, "Mevsim geçişlerinde bebek ve çocuklar başta üst solunum yolları hastalıkları olmak üzere alerjik durumlar, mide bağırsak enfeksiyonları ile bazı psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu aylarda özellikle hastalıklara yakalanmamak için sağlıklı beslenme çok önemlidir." dedi.

"Çinko, hastalıklara karşı direnci artırır"

Çocukların, anne ve babalarının beslenme alışkanlığını taklit ettiğini vurgulayan Acunaş, ailelerin özellikle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek çocuklarına rol model olması gerektiğini söyledi.

"Örneğin anne baba brokoli, lahana, balık yemiyorsa, çocuk da yemeyecektir" diyen Acunaş, şöyle devam etti:

"Çocuklar anne ve babalarının beslenme alışkanlığını taklit eder. Aileler, özellikle sağlıklı beslenme kurallarını benimseyerek çocuklarına rol model olmalıdır. Çinko, hem büyüme ve gelişmeyi hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Çinko desteği almak mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı direnci artırır. D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle D vitaminini yeterince almak, yazın güneşten faydalanmak, çocuklarımızı kışa hazırlar.

Çocuklarla temiz havada bol bol gezintiler yapmalı, bağışıklık sistemi gelişiminde büyük ölçüde önemli olan, D vitamininin doğal yollardan alınması desteklenmelidir. Omega-3 ve beta glukan kullanılması bağışıklık sistemine olumlu etki yaparak, vücut direncini artırarak gereksiz antibiyotik kullanımını azaltır."

Prof. Dr. Acunaş, çocuklarda fazla besin tüketimi ve normal kilonun üstünde olmanın bağışıklık sistemini zayıflatacağına işaret ederek, "Fazla yağ alımı oksidan madde miktarını artırır ve savunma sistemini zayıflatır. Bu nedenle çocukların fazla kilo alımını engellemek için dengeli beslenmeye özen göstermeli ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir." diye konuştu.

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