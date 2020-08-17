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Çocuklarda Covid-19 görülme sıklığı artıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC), Amerika Birleşik Devletleri’nde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her üç çocuğun yoğun bakım ünitesine yatırıldığını ve gün geçtikçe çocuklara konulan tanı sayılarında artış olduğunu söyledi.
Çocuklarda Covid-19 görülme sıklığı artıyor
17 Ağustos 2020 16:56 - MEDİMAGAZİN
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ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC), hastanelerin çocuk servisinde çalışan sağlık personelleri için bir kılavuz yayınladı. Kılavuza göre, çocukların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanma riskinin yetişkinlere kıyasla ne düzeyde olduğu hakkında kesin bir şey açıklamak mümkün değil. Fakat elde edilen son veriler, çocukların virüsün yayılım hızını artırmada önemli bir etken olduğunu söylüyor. 

CDC’nin yayınlamış olduğu güncel verilere göre, ABD’de Mart 2020’den bu yana çocuklara konulan Covid-19 tanılarında istikrarlı bir artış söz konusu. Ancak yapılan test sayılarındaki yetersizlik ve ağır hastalara verilen öncelik sebebiyle, çocuklarda görülen Covid-19 virüsünün gerçek insidansı (belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısı) tam olarak bilinmiyor. Fakat çocukların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranları, yetişkinlere göre daha düşük.

CDC ayrıca, çocuklarda SARS-CoV-2 kaynaklı ölümlerin yetişkinlere kıyasla çok daha az olduğunu belirtse de, ABD’de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her üç çocuğun yoğun bakım desteği aldığını ve bu oranın yetişkinler ile aynı olduğunu söyledi.
 

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