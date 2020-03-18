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Çocuklarda koronavirüs nasıl seyrediyor? İşte yapılmış son araştırma!
Koronavirüste daha çok ileri yaşa odaklanmışken, çocuklarda yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu
Çocuklarda koronavirüs nasıl seyrediyor? İşte yapılmış son araştırma!
18 Mart 2020 21:45 -
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Kovid-19 ile enfekte çocukların, yetişkinlere kıyasla daha az ciddi semptomları oluyor.

Araştırmacılar, Çin'de Kovid-19 ile enfekte olduğu laboratuar ile doğrulanmış 731 çocuk ile Kovid-19 şüphesi bulunan 1,412 çocuk vakayı analiz etti. Toplam 2 bin 143 vakanın çoğunun klinik bulguları hafif seyretti ve yalnızca 1 çocuk öldü.

Çocukların yaklaşık yüzde 6'sı ağır veya kritikti; yetişkinlerdeki yüzde 18,5 orana kıyasla.

Çalışma, 16 Mart'ta Pediatrics dergisinde yayımlandı.

Çocukların hastalığa yetişkinler kadar ağır yakalanmamalarının nedeni henüz bilinmiyor.

Amerikan Pediatri Akademisi Enfeksiyon Hastalıkları Kurulu'ndan Dr. Bonnie Maldonado, bunun birçok nedeni olabileceğini ifade etti ve şöyle devam etti: "Çocuklardaki virüs reseptörünün erişkinlerdeki ile aynı konfigürasyonda olmaması durumu olabilir. Veya erişkinlere odaklandığımız için erişkinlere daha çok test yapıyor ve tanı koyuyor da olabiliriz." 

Ancak daha önce gebeler ve çocuklarda hastalığın kritik seyretmediği şeklinde sonuçlanan başka çalışmalar da yapılmıştı.

Bu çalışmada yer almamış olan Dr. Maldonado'ya göre çocukların bağışıklık sistemi genç ve sürekli gelişmekte olup koronavirüs özellikle küçük çocukları etkilemiyor.

Araştırmada değerlendirilen çocukların % 90'ından fazlası asemptomatik ya da hastalığın hafif veya sık rastlanan bulgularına sahip olup, virüs testi pozitif çıkan çocukların yaklaşık % 13'ünün hiçbir şikayeti olmadığı için aslında çocuklarda asemptomatik enfeksiyon oranı olduğundan az biliniyor olabilir. 

Dr. Maldonado'ya göre asemptomatik çocukların hastalığı başkalarına yayıp yaymadıklarının anlaşılabilmesi için bu konuda çalışmalar mümkün olduğunca hızlı yapılmalı. 

Journal of the American Medical Association'da yayınlanan bi başka güncel çalışmaya göre koronavirüs ile enfekte bebeklerde hastalık yaşlı ya da kronik hastalığa sahip bireylere göre çok daha hafif seyrediyor. 

13 Mart'ta Nature Medicine'da yer alan ve Çin'de yapılan bir başka araştırmada ise koronavirüs ile enfekte çocukların hafif semptomları olmasına rağmen, semptomları sonlandıktan sonra uzun süre daha virüsü yayabiliyorlar. 

 

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 cocuk

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