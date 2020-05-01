Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklardan erişkinlere Kovid bulaşında ilginç bulgu! Yoksa 10 yaş altı bulaştırmıyor mu?
Koronavirüs dünya genelinde 3 milyondan fazla insana bulaştı. Damlacık yoluyla bulaşan Kovid-19 hakkında ezber bozan bir araştırma daha geldi. Uzmanlar, virüsü taşıyan 10 yaş altındaki çocukların herhangi bir vakaya yol açmadığını tespit etti.
Çocuklardan erişkinlere Kovid bulaşında ilginç bulgu! Yoksa 10 yaş altı bulaştırmıyor mu?
01 Mayıs 2020 16:43 - Daily Mail
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılımını hızla sürdürürken, can lamaya da devam ediyor. Hapşırık, öksürük, aksırma ile oluşan damlacıklarla bulaşan Kovid-19 hakkında tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da hastalığın ulaşımına ilişkin araştırmalar sürüyor.

10 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VAKAYA NEDEN OLMUYOR
İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre sağlık uzmanlarının yaptığı tıbbi incelemeler, çocukların Kovid-19'u bir yetişkine aktarmadığını gösteriyor. Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ortak komisyonu, bir çocuktan yetişkine bulaşan vaka gözlemlemediklerini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca İngiltere'de 26 binden fazla insanı öldüren virüsü bulaştıran, 10 yaşın altında çocuk vakası olmadığını da belirtti.

"VAKA GÖREMEDİK"
Koronavirüsün çocuklara etkisi üzerine yapılan çalışmalarda uzmanlar, birçok konunun belirsiz olduğunu kabul etse de virüsün bulaşmasında önemli bir rolü olmadıklarını açıkladı.

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nden (RCPCH) Profesör Russell Viner "yeterli kanıtımız yok fakat dünyanın dört bir yanından çocukların virüsün yayılmasında etkileri olduğuna dair bir vaka görmedik" dedi.

172 KİŞİYE TEMAS ETTİ, BULAŞTIRMADI
Doktor Alasdair Munro liderliğinde RCPCH ile ortaklaşa yayınlanan pediatrik literatürün gözden geçirildiği çalışmada, mevcut kanıtlar bulaşma zincirindeki, çocukların enfeksiyonu ve bulaşıcılığı azalttığını gösterdi.

İncelenen vakalar arasında, Fransa'da 172 kişiyle temas halinde olmasına rağmen virüsü kimseye bulaştırmayan 9 yaşında bir çocuk vardı. Çocuk, enfekte olduğunun farkında olmadan Fransa'da üç farklı kayak okuluna gitti.

İnceleme sonucunda, Kovid-19'un çocuklarda daha az sıklıkla görüldüğü ve genellikle bunların asemptomatik vakalar olduğu belirlendi.

Uzmanlar "Çocuklardan dikey geçiş olduğuna dair bir kanıt yok. Enfekte olan anne, baba ve bebeklerin diğer gruplardan ciddi bir şekilde etkilenmediği görülüyor" değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bulas enfekte

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.