Çocuklardan erişkinlere Kovid bulaşında ilginç bulgu! Yoksa 10 yaş altı bulaştırmıyor mu?

Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılımını hızla sürdürürken, can lamaya da devam ediyor. Hapşırık, öksürük, aksırma ile oluşan damlacıklarla bulaşan Kovid-19 hakkında tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da hastalığın ulaşımına ilişkin araştırmalar sürüyor.

10 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VAKAYA NEDEN OLMUYOR

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre sağlık uzmanlarının yaptığı tıbbi incelemeler, çocukların Kovid-19'u bir yetişkine aktarmadığını gösteriyor. Çin ve Dünya Sağlık Örgütü ortak komisyonu, bir çocuktan yetişkine bulaşan vaka gözlemlemediklerini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca İngiltere'de 26 binden fazla insanı öldüren virüsü bulaştıran, 10 yaşın altında çocuk vakası olmadığını da belirtti.

"VAKA GÖREMEDİK"

Koronavirüsün çocuklara etkisi üzerine yapılan çalışmalarda uzmanlar, birçok konunun belirsiz olduğunu kabul etse de virüsün bulaşmasında önemli bir rolü olmadıklarını açıkladı.

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nden (RCPCH) Profesör Russell Viner "yeterli kanıtımız yok fakat dünyanın dört bir yanından çocukların virüsün yayılmasında etkileri olduğuna dair bir vaka görmedik" dedi.

172 KİŞİYE TEMAS ETTİ, BULAŞTIRMADI

Doktor Alasdair Munro liderliğinde RCPCH ile ortaklaşa yayınlanan pediatrik literatürün gözden geçirildiği çalışmada, mevcut kanıtlar bulaşma zincirindeki, çocukların enfeksiyonu ve bulaşıcılığı azalttığını gösterdi.

İncelenen vakalar arasında, Fransa'da 172 kişiyle temas halinde olmasına rağmen virüsü kimseye bulaştırmayan 9 yaşında bir çocuk vardı. Çocuk, enfekte olduğunun farkında olmadan Fransa'da üç farklı kayak okuluna gitti.

İnceleme sonucunda, Kovid-19'un çocuklarda daha az sıklıkla görüldüğü ve genellikle bunların asemptomatik vakalar olduğu belirlendi.

Uzmanlar "Çocuklardan dikey geçiş olduğuna dair bir kanıt yok. Enfekte olan anne, baba ve bebeklerin diğer gruplardan ciddi bir şekilde etkilenmediği görülüyor" değerlendirmesini yaptı.