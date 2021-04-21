Çocukları tehdit eden MIS-C ile ilgili araştırmaya göre vakaların yarısı yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Kovid-19 geçiren çocuklarda görülebilen multisistem inflamatuar sendromuna (MIS-C) ilişkin yaptıkları araştırmada, vaka görülen çocukların yaklaşık yarısının yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu belirlediklerini ifade etti.

Ülke genelinde 25 merkezde görev yapan çocuk enfeksiyonu uzmanlarının oluşturduğu TURK MIS-C Çalışma Grubunun koordinatörlüğünü de yürüten Çiftdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ilk dönemlerinde çocukların Kovid-19'u genellikle semptomsuz bir şekilde geçirdiğini, semptom gelişenlerde de klinik seyrin erişkinlere göre daha hafif olduğunu ifade etti.

Çocuklarda MIS-C teşhislerinin ise 2020 yılının Nisan ayında Avrupa ve ABD'de Kovid-19 hastalığı geçirmiş çocuklara konduğunu belirten Çiftdoğan, "Bu hastalık çocuklarda Kovid-19 geçirdikten sıklıkla 2-6 hafta veya daha sonra görülebiliyor. MIS-C gelişiminde Kovid-19'a karşı bağışıklık sisteminde gelişen anormal yanıtların sorumlu olduğu düşünülüyor. Bu ortaya çıkan anormal ve abartılı yanıt, çeşitli organ ve sistemlere hasar veriyor." dedi.

TURK MIS-C Çalışma Grubu olarak 25 merkezde yaptıkları çalışmada geçen yıl nisan ayından bu yana yaklaşık 400 çocuğa MIS-C teşhisi konduğunu belirlediklerini aktaran Çiftdoğan, şu bilgileri verdi:

"Özellikle şunu belirtmek gerekir ki bu hastalık Kovid-19 geçiren tüm çocuklarda görülmüyor. MIS-C'yi geçiren çocukların yaş ortalaması 8 civarında. MIS-C tanılı olguların yaklaşık yarısının yoğun bakım ihtiyacını olduğunu belirledik. Bu hastalık, zamanında müdahale edilmezse kalp kası ve koroner damarlar başta olmak üzere birçok organda yetersizliğe neden olabiliyor.

Özellikle son aylarda bu hastalığı geçiren çocuklar ishal, kusma gibi mide ve bağırsak sistemine ait yakınmalarla hastanelere başvuruyor. Menenjiti taklit eden baş ağrıları ve eklem ağrıları gibi birçok farklı klinik bulgularla karşımıza çıkıyor."

- Erken tanı ve uygun tedavi

Çiftdoğan, MIS-C'nin tedavisinde, bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar ve destek tedaviler kullanıldığını, yoğun ilaç tedavisiyle yüz güldürücü sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Anne ve babalara Kovid-19 sürecinde önemli görevlerin düştüğünü hatırlatan Çiftdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MIS-C, Kovid-19'a göre daha tehlikeli bir hastalık. Aileler mutlaka çocuklarına maske kullanımı, mesafe ve el hijyeni konusunda eğitim vermeli. Öncesinde Kovid-19 geçiren ya da Kovid-19 hastası ile teması olan, ateş başta olmak üzere hastalık bulguları olan çocuklar mutlaka MIS-C yönünden de değerlendirilmelidir. MIS-C hastalığında erken tanı ve uygun tedavi hayat kurtarır."