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'Çocuklarım aç' diyen Roman kadına 'geber' yanıtını veren Aile Bakanlığı yetkilisi görevden alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım" diyen Roman kadına sosyal medyada "Geber" yanıtı veren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
'Çocuklarım aç' diyen Roman kadına 'geber' yanıtını veren Aile Bakanlığı yetkilisi görevden alındı
09 Nisan 2020 11:52 - Euronews
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Söz konusu video Euronews Türkçe'nin Dünya Romanlar Günü münasebetiyle ulaştığı Roman aileler Covid-19 krizi karşısında düştükleri durumu anlatıyordu.

https://tr.euronews.com/2020/04/08/romanlardan-evde-kal-cagr-lar-na-yan-t-cocuklar-m-z-ac-nas-l-evde-kalal-m

Noğay'ın haberin videosuna gösterdiği tepti sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Gelen tepkilerin ardından Noğay önce tweet'ni, sonra da bütün hesabını silmişti.

Anahtar Kelimeler:

aile calisma ve sosyal hizmetler bakanligi il mudur yardimcisi covid-19

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