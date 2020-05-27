'Çocuklarımıza Sarılamıyoruz, Bizi Kim Koruyacak?' Demişti: Dr. Salih Cenap Çevli Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Cenap Çevli, yeni tip corona virüsten (Covid-19) vefat etti.

Çevli, birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumunun ağırlaştığını paylaşarak iyileşmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etmişti.

MÜCADELESİNİN EL KİTABINI YAZACAKTI

Çevli, iyileştikten sonra virüse yakalanmış hastalar için kısa bir el kitabı yazacağını da söylemişti ancak virüsle mücadelesini kaybetti.

Cerrah Salih Cenap Çevli için bu sabah çalıştığı hastanenin önünde tören yapıldı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Cenap Çevli, yeni tip corona virüsten (Covid-19) vefat etti.

Çevli, birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumunun ağırlaştığını paylaşarak iyileşmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etmişti.

MÜCADELESİNİN EL KİTABINI YAZACAKTI

Çevli, iyileştikten sonra virüse yakalanmış hastalar için kısa bir el kitabı yazacağını da söylemişti ancak virüsle mücadelesini kaybetti.

Cerrah Salih Cenap Çevli için bu sabah çalıştığı hastanenin önünde tören yapıldı.