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'Çocuklarımıza Sarılamıyoruz, Bizi Kim Koruyacak?' Demişti: Dr. Salih Cenap Çevli Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu Genel Cerrahi Uzmanı Salih Cenap Çevli, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çevli'nin eşi, vefatın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
'Çocuklarımıza Sarılamıyoruz, Bizi Kim Koruyacak?' Demişti: Dr. Salih Cenap Çevli Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
27 Mayıs 2020 13:16 -
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Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Cenap Çevli, yeni tip corona virüsten (Covid-19) vefat etti.
Çevli, birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumunun ağırlaştığını paylaşarak iyileşmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etmişti.

MÜCADELESİNİN EL KİTABINI YAZACAKTI

Çevli, iyileştikten sonra virüse yakalanmış hastalar için kısa bir el kitabı yazacağını da söylemişti ancak virüsle mücadelesini kaybetti.

Cerrah Salih Cenap Çevli için bu sabah çalıştığı hastanenin önünde tören yapıldı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Cenap Çevli, yeni tip corona virüsten (Covid-19) vefat etti.
Çevli, birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumunun ağırlaştığını paylaşarak iyileşmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etmişti.

MÜCADELESİNİN EL KİTABINI YAZACAKTI

Çevli, iyileştikten sonra virüse yakalanmış hastalar için kısa bir el kitabı yazacağını da söylemişti ancak virüsle mücadelesini kaybetti.

Cerrah Salih Cenap Çevli için bu sabah çalıştığı hastanenin önünde tören yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

salih cenap cevli corona virus vefat

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1) dr.mikro (hekim)
27.05.2020 17:25:33
Görevi başında KAYBETTİKLERİMİZ görev ŞEHİDİ değil mi? '' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılıp sayılmayacağı soruldu. Erbaş, "Salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir" cevabı verdi. Bu konuda neden yasal düzenleme yapılmıyor?

Sayın bakan basın açıklamalarında ve sosyal medya hesaplarında kayıplarımızı neden açıklamıyor isim ve fotoğrafları ile anmıyor? En azından anılmayı fazlası ile hak ediyorlar hayatlarını riske atarak çalışırken hayatlarını kaybedenler...İsimleri çalıştıkları hastane ve sağlık ocaklarına verilerek yaşatılmalıdır.

Allah rahmet eylesin...
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