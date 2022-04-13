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Çocukların kedi-köpek sahibi olması, astım riskini artırmıyor
Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre çocukların kedi-köpek sahibi olması, onların astım riskini artırmıyor
Çocukların kedi-köpek sahibi olması, astım riskini artırmıyor
13 Nisan 2022 12:10 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - The Journal of Allergy and Clinical Immunology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, çocuk yaşlarda bir köpeğe veya kediye sahip olmak okul çağındaki astım riskini artırmadı

Kopenhag Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında epidemiyolog ve doktora sonrası araştırmacı olan Angela Pinot de Moira ve meslektaşları, alerjene maruz kalma ile alerjik duyarlılık gelişimi ve astım gibi semptomlar arasındaki kesin ilişkinin tam olarak anlaşılmadığını yazdı.

Erken yaştaki kedi ve köpek sahipliğinin çocuklukta astım gelişimiyle ilişkisini incelemek için araştırmacılar, bir dizi kohorttan 77 bin 434 anne ve çocuktan elde edilen verileri analiz etti. Çocuklar 5 ila 11 yaşları arasındaydı.

Çalışma kohortlarında evcil hayvan sahibi olan çocuk oranı kediler için %12,2 - %45,1 arasındayken ve köpekler için %7,4-%47.4 arasında idi. Doğum öncesi ve erken çocukluk döneminin (gebelikten 2 yaşına kadar), evcil hayvan sahipliği için en yaygın zaman aralığı idi.

Genel olarak, veriler erken yaştaki kedi veya köpek sahibi olma ile okul çağında astım veya bebeklik döneminde hırıltı ile ilişki kurmadı. Ek olarak ebeveynlerde astım oranları ile herhangi bir bağlantı bulunmadı.

 Araştırmacılar ayrıca kedi ve köpek sahipliğinin kedi ve köpeğe özgü alerjik duyarlılıkla bağlantılı olmadığını buldular.

Anahtar Kelimeler:

cocuk kedi kopek astim riski kedi kopek sahibi olma

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