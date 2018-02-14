Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan (LÖSEV), Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, dünyada, her yıl 300 binin üzerinde çocuğun kanser teşhisi aldığı belirtildi.

Dünya çocuklarının yüzde 80'inin düşük-orta gelir seviyesine sahip ülkelerde yaşadığı ve bu ülkelerde kanser tanısı alan çocukların yüzde 80'inin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin 500-3 bin çocuk kanser tanısı almaktadır. Çocukluk çağı kanserleri içinde yüzde 35 ile en sık görülen tür lösemidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in, dört temel bulaşıcı olmayan hastalık olan kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kronik solunum sorunlarını yetişkin ve çocukların hayatını kaybetmesinin ilk nedeni olarak gösterdiğine işaret edildi.

"Kanser önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık"

Kanserin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğu aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kansere yol açan nedenler sırasıyla şöyle: sigara (çocuğun bulunduğu ortamda sigara içilmesi), beslenme, kanserojen maddeler, hareketsiz yaşam, tarım ilaçları, kimyasal katkılar, mikrobiyolojik kanserojenler, gıda koruyucuları (raf ömrünü uzatan maddeler), genetik faktörler. Birleşmiş Milletler, '2030 yılı itibarıyla önlem, tedavi ve bilinçlendirmeyle bulaşıcı olmayan hastalıklardan doğan erken ölümlerin üçte bir oranında azaltılmasını' hedefliyor. Çocukluk çağı kanserleri çoğunlukla tedavi edilebilir ancak pek çok çocuk ve ergen, geç teşhis, doğru ve kaliteli tedaviye erişim yetersizliği ve yanlış tedavi sebebiyle hayatını kaybediyor. Kanser tedavisinde dengeli ve doğal beslenme, enfeksiyonlardan koruyacak hijyenik yaşam, hayata sımsıkı bağlayacak psikolojik destekler bir bütündür."

LÖSEV'in, kanser alanında yaptığı çalışmalarla Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık statüsüne kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizin ve dünyamızın geleceği olan çocuklar, kaliteli bir tedaviyi, mutlu ve sağlıklı bir hayatı hak ediyorlar." denildi.