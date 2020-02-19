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Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi ilk sırada
LÖSEV, çocukluk çağı kanserlerinde löseminin ilk sırada yer aldığını belirterek, erken teşhisin tüm kanser türlerinde olduğu gibi lösemi tedavisinde de başarıyı önemli ölçüde etkilediğini bildirdi
Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi ilk sırada
19 Şubat 2020 - AA
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İstanbul- LÖSEV, çocukluk çağı kanserlerinde löseminin ilk sırada yer aldığını belirterek, erken teşhisin tüm kanser türlerinde olduğu gibi lösemi tedavisinde de başarıyı önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.

LÖSEV'den "15 Şubat Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl 3 binden fazla çocuğun kanser tanısı aldığı kaydedildi.

Çocukluk çağı kanserlerinin en sık ilk 5 yaşta görüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"En çok görülen kanser türü ise lösemi. Lösemi, çocuk kanserlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis, tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavide başarıyı etkiliyor. Erken teşhisle çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranı yüzde 80'lere ulaşıyor. Bu nedenle LÖSEV, ailelere belirtiler konusunda dikkat etmelerini öneriyor. Ebeveynlerin farkındalığının artması hayat kurtarıcı rol oynuyor. Çocuklarda görülen kanser belirtileri ise genellikle yetişkin kanser hastalarında görülen belirtilerden farklı olabiliyor. Lösemilerde ateş, kemik ağrıları, halsizlik, solukluk, morarmalar ve lenf bezlerinde büyüme en çok görülen belirtiler arasında yer alıyor."

En etkili ilaç moral

Kanserin, uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalık olduğu aktarılan açıklamada, "Bu dönemde moral en önemli etken. Çocukların, bedenlerindeki değişimlerle birlikte hastalıkla mücadele ederken psikolojik destek almaları süreci kolay atlatmalarını sağlıyor. LÖSEV, çocuk ve ailelerinin tedavi süresince nakdi ve ayni desteklenmelerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik alanda da destekleyerek tedavide başarı oranlarının artmasına katkı sağlıyor. Tedavileri devam eden eğitim çağındaki çocuklar LÖSEV Eğitim Kurumlarında ücretsiz kolej eğitimi alabiliyor." denildi.

Hatalı beslenme, çevre kirliliği gibi faktörler nedeniyle günümüzde kanserin hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada, hastalığın önüne geçilebilmesinde doğal beslenmenin önemine vurgu yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

losev cocukluk cagi kanserleri kanser losemi

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