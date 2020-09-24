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Çoğu semptomatik geçiriyor: Asempomatik hastalık düşünülenden daha az
Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19’a yakalanmış insanların çoğu semptom geliştiriyor. Asemptomatik hastalar ise sayıca daha az.
Çoğu semptomatik geçiriyor: Asempomatik hastalık düşünülenden daha az
24 Eylül 2020 14:04 - MEDİMAGAZİN
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalanan insanlardan bazıları hiçbir semptom göstermezken, bazılarında bu durum şiddetli solunum sıkıntısı ve bazen de ölümle sonuçlanabiliyor. Bern Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından yapılan ve PLOS Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, asemptomatik vakaların enfeksiyonun yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğu keşfedildi.

Araştırmacılar, Mart 2020’den Haziran 2020’ye dek tam 6 bin 616 kişiyi kapsayan PubMed, bioRxiv gibi veritabanlarından 79 çalışmayı inceledi. Bu kişilerden bin 287’si ise asemptomatikti. Çalışma bulguları sonucunda, asemptomatik ve pre-asemptomatik kişilerin oranının yüzde 20 olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu sistematik incelemenin bulgularına göre, SARS-CoV-2 ile enfekte olan çoğu insanın enfeksiyon boyunca asemptomatik kalmayacağı sonucuna vardı. Araştırmacılar ayrıca, asemptomatik, pre-semptomatik ve semptomatik vakaların doğru tahminlerinin, popülasyon düzeyinde virüsün bulaşının daha iyi anlaşılmasını sağlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Covid-19 şu anda 188 ülkeye ulaştı ve birçok ülke kısıtlamaları yavaşça kaldırırken bazıları ise ikinci bir dalga ile karşı karşıya olduklarını bildiriyor. Sağlık uzmanları, uygun el hijyeni, sosyal mesafe ve maske takmanın şu an için enfeksiyonu önlemede en iyi yol olduğunu öneriyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 semptom asemptomatik asemptomatik vakalar

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