Çok ciddi semptomlara yol açıyor: COVID'in ardından beyin fonksiyonlarını etkileyen yeni salgın!

Kanada'nın New Brunswick eyaletindeki bir bilim insanı, iki yıldan fazla bir süredir uzmanları şaşkına çeviren nörolojik hastalığın, giderek artan sayıda genci etkilediği ve etkilenenlerin bazıları arasında hızlı bilişsel gerilemeye neden olduğu konusunda uyardı.

Kilo kaybı, halüsinasyon görme ve hareket kabiliyetinin azalması

Eyaletin iki sağlık yetkilisinden biri olan Vitalité Sağlık Ağı çalışanı The Guardian'a konuştu. İsmi açıklanmayan kaynak, şüpheli vakaların sayısının arttığını ve daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hızlı kilo kaybı da dahil olmak üzere rahatsız edici semptomlar geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu semptomlar arasında uykusuzluk, halüsinasyonlar, düşünme zorluğu ve sınırlı hareketlilik de bulunuyor.

Gizemli hastalığın vaka sayısı 150'ye ulaştı

Soruşturma altındaki 48 resmi vaka sayısı, 2021 baharının başlarında ilk kez duyurulmasından bu yana değişmedi. Ancak birden fazla kaynak, vaka sayısının şu anda 150 kişiye kadar çıktığını ve çoğunu gençlerin oluşturduğunu söyledi.

"İnsanlara bir açıklama borçluyuz"

Kaynak, “Bu vakalar hakkında gerçekten endişeliyim çünkü çok hızlı gelişiyorlar. İnsanlara bir açıklama borçluyuz” dedi.

Bununla birlikte bilim insanı, gizemli hastalığa yakalanan genç bir adamda demans ve ataksi semptomları geliştiğini söyledi. Bakıcısı olan eşinin de aniden uykusuzluk, kas kaybı ve bunama yaşayarak halüsinasyonlar görmeye başladığını açıkladı.

30'lu yaşlarında bir kadının ise tüple beslendiği ve aşırı derecede salya akıttığını söyleyen kaynak, kadının 20'li yaşlarında hemşirelik öğrencisi olan bakıcısının da son zamanlarda nörolojik gerileme belirtileri göstermeye başladığını aktardı.

Başka bir durumda olan genç bir anne ise hızla yaklaşık 60 kilo verdi ve halüsinasyon görmeye başladı. Tomografi sonuçları ileri atrofi belirtileri gösterdi.

"İnsanlar bu bölgede çevresel faktörlere daha fazla maruz kalıyor"

Topluluk önünde konuşma yetkileri olmadığı için ismini vermek istemeyen Vitality çalışanı, gençlerin kötüleşme hızıyla ilgili artan endişeler nedeniyle öne çıkmaya karar verdiğini belirterek, “Muhtemelen hastalığın çıktığı bölge biziz. Çünkü insanlar çoğunlukla kırsal alanda yaşıyor. Çevresel faktörlere daha fazla maruz kalabileceğimiz bir bölgedeyiz” dedi.

Şimdiye kadar 8 kişi öldü

Yeni vakalarda tanımlanan endişe veren ayrıntılara rağmen, New Brunswick eyaleti korkuları bastırmak için çalıştı. Ekim ayında yetkililer, sekiz ölümcül vakanın yanlış teşhisin sonucu olduğunu öne sürerek, kurbanların ortak bir nörolojik hastalıktan muzdarip oldukları yerine farklı hastalıklardan öldüklerini ileri sürdü.

Kaynağı ıstakoz mu?

Öte yandan, farklı bir çalışma, New Brunswick'in kıyı topluluklarının çoğunun ekonomik kaynağını oluşturan ıstakozda yüksek konsantrasyonlarda BMAA bulundu.

BMAA nedir?

β-metilamino-L-alanin (BMAA), tipik olarak okyanusta yaşayan bazı siyanobakteriler ve mavi-yeşil algler tarafından üretilen çevresel bir toksine deniliyor.

ALS'ye neden olduğu kanıtlandı

BMAA, insanlar tarafından tüketilen balık ve kabuklu deniz hayvanlarında birikiyor. 2019 yılında ABD’de yer alan North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, BMAA’nın beyindeki bir proteinin stabilitesini düşürerek amyotrofik lateral sklerozun (ALS) gelişimine katkıda bulunduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, iki molekül benzer bir yapıya sahip olduklarından, hücrelerin BMAA’yı amino asit L-serine için yanlış kullanabileceğini varsaydılar. L-serin proteinlerin ana “yapı taşlarından” bir aminoaside deniliyor. Buna göre, eğer BMAA yanlışlıkla bir protein yapısına dahil olursa, olması gerektiği gibi çalışmayacak bir proteine ​​neden olarak beyinde hasara neden olabilir.

Eyalet yetkilileri araştırma yapılmasını engelliyor

Diğer taraftan, bilgi edinme özgürlüğü talepleri yoluyla elde edilen ve The Guardian tarafından görülen belgeler, ülkenin halk sağlığı kurumundaki bilim insanlarının BMAA'yı olası bir neden olarak düşündüklerini, ancak bunun doğrulanması için eyaletin test emri vermesi gerektiğini gösterdi.

Ancak, The Guardian’a konuşan bilim insanı, ekiplerin vakaları soruşturmaya hazır olduğunu, fakat eyalet yöneticilerinin kendilerine engel olduğunu bildirdi.