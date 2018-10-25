SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çöken yola düşen hemşire ve doktor yaralandı... Olay kameralara yansıdı
DİYARBAKIR'da, çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, evlerine gitmek için yolda yürüdükleri sırada bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü. Oluşan çukura düşerek hafif yaralanan doktor ve hemşireyi, yardıma koşan çevredekiler çıkarttı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çöken yola düşen hemşire ve doktor yaralandı... Olay kameralara yansıdı
25 Ekim 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü. Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı. Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu. Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı.

Öte yandan  Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın oluşan çukura düşme anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Anahtar Kelimeler:

dr suzan kuday balik ozlem duymaz aile sagligi merkezi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Van İl Sağlık Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu doc. dr. mahmut sunnetciogludr. caglar dogrul aydin menderes universitesikanser ilacı prof. dr. halis suleyman bazal alvol epitelobezite diyabet ic hastaliklarirecep tayyip erdogan universitesi Rize Sağlık Müdürlüğüpsoriasis sedef hastalığı prof. dr. emel bulbulManisa Şehir Hastanesi saglik bakanligi saglik hizmetisağlıklı beslenme prof. dr. elmacioglu dr. mehmet oz besin ogeleristres johns hopkins neurologyidrar rengi toksin KONTİNANS Derneği Prof. Dr. Oktay Demirkeseneskişehir şehir hastanesi doc. dr. ugur bilge saglik bakanligi dr. muhammet bayramKKTC Filiz Besim sağlık bakanıyenidoğan dr. murat koklusofra tuzu mikroplastik besin zinciritıp fakültesi saglik bilimleri tip fakultesicanan karatay cukurova universitesi Vegansevketibostan ali oguz buyukkilecileonard nunney uzun boyruh sagligi ve hastaliklari uz. dr. cengiz cengisizdr. suzan kuday balik ozlem duymaz aile sagligi merkezitürk tıp kurultayı kronik hastalıklarkarabuk egitim ve arastirma amoksisilin+klavulanikfas enes ed-dikkali kamu sektoru doktorlari
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.