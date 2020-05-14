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Conor McGregor'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, ülkesine nisan ayında yaptığı 1 milyon Euro'luk koruyucu ekipman yardımın ardından sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Conor McGregor'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
14 Mayıs 2020 11:30 - İHA
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İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, ülkesinde korona virüse karşı mücadele için 1 milyon Euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulunmasının ardından, sağlık çalışanlarını ziyaret etti. 31 yaşındaki sporcu, ülkenin dört bir yanındaki acil servisleri ziyaret ederken, yardım kolilerini hastanelere tek tek taşıdı. McGregor ülkesine bu dönemde yardımda bulunmak istediğini belirtirken, "28 ilçe, 165 yer ve 18 minibüs. Ekibimiz için sağlam bir gün, her gün bunu yapacağız. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
McGregor aynı zamanda daha önce karşı karşıya geldiği Khabib Nurmagomedov'un babasının komada olmasından dolayı da Nurmagomedov'un ailesi için dua ettiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

korona virus conor mcgregor saglik calisanlari

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