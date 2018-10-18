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Çorlu Devlet Hastanesinde soruşturma: 'Resmi belgede sahtecilik iddiası'
Tekirdağ'daki Çorlu Devlet Hastanesinde görevli doktor, 2 bilgi işlem çalışanı ve polis memuru hakkında, kaza yapan sürücüye 1 gün sonra alkolsüz olduğuna dair barkodsuz rapor verildiği gerekçesiyle savcılık tarafından 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Çorlu Devlet Hastanesinde soruşturma: 'Resmi belgede sahtecilik iddiası'
18 Ekim 2018 - AA
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Kaza, geçen yılın Ekim ayında, Çorlu- Marmara Ereğlisi ilçesi yolu üzerinde meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 34 FTY 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, aracın içinde birini bulamadı. Marmara Ereğlisi ve Çorlu ilçelerindeki hastanelere kazayla ilgili yaralı gelip, gelmediğini araştıran ekipler, başvuru olmadığını belirledi. F.Y., 1 gün sonra Çorlu Devlet Hastanesi'nden alkolsüz olduğuna dair rapor alıp, Marmara Ereğlisi Jandarma Komutanlığı'na giderek, kazayı kendisinin yaptığını söyledikten sonra raporunu sunup, ifade vermek istediğini belirtti. Jandarma, incelediği raporun kalemle yazıldığını fark edince Çorlu Devlet Hastanesi'ni arayarak, barkod sordu. Barkodun olmadığını öğrenen jandarma, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Savcılık tarafından rapor üzerinde kaşesi bulunan hastanede görevli doktor E.B., bilgi işlem çalışanları Ü.Y. ve A.M. ile olay gecesi görev yapan polis memuru M.A. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Polis tarafından doktor, hastane çalışanları ve polis memurunun ifadesi alındı. Doktor E.B., ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, kendisinin nöbet istirahatinde olduğunu öne sürüp, kaşesini kullandığını iddia ettiği kişilerden davacı olduğunu söyledi. Savcılık soruşturması sürdürülüyor. 
 

Anahtar Kelimeler:

corlu devlet hastanesi hastane doktor

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