Corona virüs dünyada hızla yayılıyor

Ankara-Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip corona virüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 15'den fazla ülke ve bölgede görüldü.

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne neden olan ve 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Virüs 15'den fazla ülke ve bölgede görüldü

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka ve Kamboçya buralarda virüsü taşıyan vakaların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) de sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 8, Makao Özel İdari Bölgesi 7, Tayvan 8, Tayland 14, ABD 5, Avustralya 5, Japonya 6, Malezya 7, Singapur 7, Fransa 4, Güney Kore 4, Vietnam 2, Kanada 3, Nepal 1, Almanya 4, Kamboçya 1, Sri Lanka 1 ve BAE 1 vaka."

Virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 23 Ocak'ta yaptığı toplantıdan sonra yeni tip koronovirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu açıkladı.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

ABD ve Japonya, Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesine başlarken, birçok ülke de tahliye hazırlığı yapıyor.