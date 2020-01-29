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Corona virüs salgını SARS'ı geçti!
Çin'de vaka sayısı 6 bine yaklaşırken SARS salgını sırasında bu sayı 5 bin 300 olarak görülmüştü
Corona virüs salgını SARS'ı geçti!
29 Ocak 2020 - BBC Türkçe
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Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, teyitli vaka sayısının ise bin 459 artarak 5 bin 974'e çıktığını açıkladı.

2003'te yaşanan SARS salgını sırasında Çin'de 5 bin 300 vaka görülmüştü. Ancak daha ölümcül olan SARS virüsü, dünya genelinde 800'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Çin genelinde yüz maskesi kullanmak zorunlu hale getirildi. 16 ülkeye yayılan virüsle ilgili olarak kitlesel tahliye çalışmaları da başladı.

Ayrıca ABD'nin Pekin Büyükelçiliği Çarşamba günü uçakla elçilik çalışanlarının tahliye edileceğini açıkladı. İngiliz havayolu şirketi British Airways ise Çin'e yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.Türk Havayoları ise ise Çin seferlerinde personelin yüz maskeleri kullanacağını açıkladı.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus sars cin virus

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