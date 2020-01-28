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Corona virüslü hastalar 'zorla' hastaneye yatırılabilecek
Japonya'da hükümet, 'belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar' listesine corona virüsünü de ekledi. Karara göre, virüsü taşıyan kişiler gerektiğinde zorla hastaneye yatırılabilecek
Corona virüslü hastalar 'zorla' hastaneye yatırılabilecek
28 Ocak 2020 - İHA
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TOKYO - Japonya hükümeti tüm dünyada paniğe neden olan öldürücü corona virüsü ile ilgili kritik bir karara imza atarak, virüsü "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine etti. Virüs taşıyan ve virüsün neden olduğu öldürücü zatürre gibi hastalıkların belirtilerini gösteren hastaların gerektiğinde zorla hastaneye yatırılmasının önünü açan karar uyarınca, hastalara belirli süre için çalışmaya ara verme talimatı verilebilecek. Tedavi sürecindeki tüm masraflar ise kamu fonları tarafından karşılanacak.

Testi kabul etmeyene ceza

Havalimanları ve limanlardaki yetkililere enfeksiyon taşıdığından şüphelenilen kişilere test ve tıbbi muayene uygulama hakkı tanıyan karara göre, talebi reddeden kişilere ise ceza verilebilecek. Uygulamanın 7 Şubat'ta resmi olarak yürürlüğe girmesi beklense de, hükümetin zorunlu tedavi süreci ile ilgili hastane masraflarını öncesinde de karşılamayı planladığı belirtiliyor.

2014 sonrasında bir ilk

Japonya'nın riskli bir virüsü 5. kez belirli bulaşıcı hastalıklar listesine dahil ettiği belirtilirken, benzer son kararın ise 2014 yılında Orta Doğu Solunum Sendromu'nun (MERS) yayılması sırasında alındığı ifade ediliyor.

 

Anahtar Kelimeler:

japonya korona virusu corona virusu belirlenmis bulasici hastaliklar enfeksiyon

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