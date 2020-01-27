Corona virüsün enfekte olması halinde gidilecek hastaneler hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan corona virüs hakkında tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırladıklarını duyurmuştu.

2019-nCoV hastalığı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı o rehber tüm sağlık kuruluşlarına gönderildi. Buna göre rehberde hastalığın nasıl bulaştığı, hangi belirtileri taşıdığı ve sağlık çalışanlarının hastalığı nasıl tanıyacağına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rehberde corona virüsün enfekte olması halinde gidilmesi gereken hastaneler de listelendi. 25 hastanenin bulunduğu listeden bazıları ise şöyle;