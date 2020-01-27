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Corona virüsün enfekte olması halinde gidilecek hastaneler hangileri?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladıklarını duyurduğu corona virüs rehberinde, virüsün enfekte olması halinde gidilecek 25 hastane sıralandı
Corona virüsün enfekte olması halinde gidilecek hastaneler hangileri?
27 Ocak 2020 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan corona virüs hakkında tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırladıklarını duyurmuştu.

İşte Sağlık personeli için Coronavirüs rehberi!

2019-nCoV hastalığı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı o rehber tüm sağlık kuruluşlarına gönderildi. Buna göre rehberde hastalığın nasıl bulaştığı, hangi belirtileri taşıdığı ve sağlık çalışanlarının hastalığı nasıl tanıyacağına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rehberde corona virüsün enfekte olması halinde gidilmesi gereken hastaneler de listelendi. 25 hastanenin bulunduğu listeden bazıları ise şöyle;

  1. T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi
  2. T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
  4. T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Antalya Eğitim ve AraştırmaHastanesi
  5. T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi
  6. T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
  7. T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Erzurum Şehir Hastanesi)
  8. T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi

 

Anahtar Kelimeler:

rehber saglik bakani corona virus 2019-ncov

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