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Corona virüsün ilk çıktığı eyalete sağlık personeli takviyesi
Son 4 günde takviye edilen 4 bini aşkın personel Wuhan başta olmak üzere virüsün görüldüğü kentlerde görevlendirildi
Corona virüsün ilk çıktığı eyalete sağlık personeli takviyesi
28 Ocak 2020 - AA
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PEKİN  - Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), Hubey eyaletine, diğer kent ve eyaletlerden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele kapsamında 4 bin 130 sağlık personelinin gönderildiğini açıkladı.  

NHC Medikal İdaresi Yardımcı Direktörü Ciao Yahui, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hubey'e bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla salgına dönüşen yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Ciao, 24 Ocak'tan bugüne kadar Hubey'e ülkenin diğer kent ve eyaletlerinden, aralarında bulaşıcı hastalık alanında uzman doktorlar, hemşireler ve askeriyeden doktorların da bulunduğu 4 bin 130 sağlık personelinin gönderildiğini bildirdi. 

Bu doktorların Hubey'in salgın etkisi altındaki Vuhan ve Huanggang başta olmak üzere diğer kentlerinde göreve başladığını aktaran Ciao, bölgeye sağlık personeli takviyesinin süreceğini, sayının bu akşam itibarıyla 6 bine çıkacağını söyledi. 

 

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