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Corona virüsüne özel Wuhan kentine hastane
Wuhan'da ihtiyaca binaen bir haftada bin yataklı hastane inşa edilecekken, Hubey'de toplu ulaşımın durduğu kent sayısı 13'e çıktı
Corona virüsüne özel Wuhan kentine hastane
24 Ocak 2020 - AA
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PEKİN - Çin, yeni tip corona virüsün (2019-nCoV) kontrol altına alınmasına yardım etmesi için 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kurdu.

Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınının engellenmesi ve kontrol altına alınmasına yardım etmek üzere 14 uzmandan oluşan araştırma ekibinin kurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın, Ulusal Sağlık Komisyonu ve çeşitli departmanlarla oluşturduğu araştırma ekibi, virüsün izini, bulaşıcılığını, tespit yöntemlerini, genetik evrimini araştıracak ve aşı geliştirilmesi yönünde destek verecek.

Araştırma ekibine, ülkede 2003'te patlak veren şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınına karşı mücadelesiyle tanınan Bilim Adamı Cong Nanşan liderlik edecek.

Wuhan'a yapılacak hastanenin tasarım planları tamamlandı

Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, 2019-nCoV salgını altındaki Vuhan kentinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşa edileceğini de duyurdu.

Pekin'de 2003'te bir haftada inşa edilen hastanenin kopyası olacağı belirtilen açıklamada, yeni hastanenin tasarım planlarının tamamlandığı kaydedildi.

İnşası 3 Şubat'tan önce tamamlanacak hastanenin 25 bin metrekarelik alanı kaplayacağı bildirildi.

Bu arada Pekin'deki en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile kentteki Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesinin de yarından itibaren salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.

Hubey'de toplu ulaşımın durduğu kent sayısı 13'e çıktı

Çin basınındaki haberlere göre, Hubey eyaletinde toplu ulaşımın durduğu irili ufaklı kent sayısı 13'e çıktı.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Ülkenin finans kenti Şanghay'da ise salgına karşı kentin en sıkı kontrol önlemleri alacağı bildirildi. Hastalığın yayıldığı bölgelerdeki kişiler izole edilecek ve 14 gün gözetim altında tutulacak.

Kentteki tüm yol girişlerinde sağlık taramaları yapılacak ve tüm kamusal etkinlikler geçici olarak durdurulacak.

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, ülke genelinde 25 kişinin ölümüne neden oldu ve 830 kişiye bulaştı. 

Öte yandan salgından etkilenen 35 hasta taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler:

cin corona virus 2019-ncov sars wuhan

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