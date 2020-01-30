Coronavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 30 Türk bulunuyor!

ROMA- Kuzey İtalya'nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin corona virüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu. Corona virüs endişesi sürerken turistlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi edilene kadar yolcuların gemiden inmesi yasaklandı.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.

Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi.