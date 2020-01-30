Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Coronavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 30 Türk bulunuyor!
İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi corona virüs şüphesiyle durduruldu, hasta yolcuların durumu teşhis edilene kadar hiçbir yolcu gemiden inemeyecek
Coronavirüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 30 Türk bulunuyor!
30 Ocak 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ROMA- Kuzey İtalya'nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin corona virüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu. Corona virüs endişesi sürerken turistlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi edilene kadar yolcuların gemiden inmesi yasaklandı. 

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.

Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

costa smeralda corona virus ercan abitagaoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.