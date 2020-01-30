Coronavirüs yayılımını canlı olarak bu haritadan izleyebilirsiniz

Koronavirüs hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılıyor. Gerçek zamanlı izleme haritası ise durumun ciddiyetini apaçık ortaya koyuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi'nde yapılan harita , dünyadaki koronavirüs vakalarını takip ediyor .

Harita bilgileri ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan verileri topluyor.

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