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Coronavirüs yayılımını canlı olarak bu haritadan izleyebilirsiniz
Coronavirüs yayılımını canlı olarak bu haritadan izleyebilirsiniz
30 Ocak 2020 -
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Koronavirüs hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılıyor. Gerçek zamanlı izleme haritası ise durumun ciddiyetini apaçık ortaya koyuyor.  

Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi'nde yapılan harita , dünyadaki koronavirüs vakalarını takip ediyor .

Harita bilgileri ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan verileri topluyor.

 

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Anahtar Kelimeler:

koronavirus harita

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