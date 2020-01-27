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Coronavirüsle ilgili yeni bilgi strateji değişikliği gerektirebilir: Semptomlar başlamadan bulaşabiliyor
Çin Sağlık Bakanı: Virüs semptomatik hale gelmeden önce bulaşabiliyor
Coronavirüsle ilgili yeni bilgi strateji değişikliği gerektirebilir: Semptomlar başlamadan bulaşabiliyor
27 Ocak 2020 -
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MEDİMAGAZİN-Çin Sağlık Bakanı Ma Xiaowei'ye göre, Wuhan coronavirüsü olan bir kişi, virüs olduğunu bilmeden önce başkalarına bulaştırabilir

Pazar günkü basın toplantısında Ma, virüsle enfekte bir kişinin bir gün ve 14 gün arasında herhangi bir zamanda koronavirüs belirtileri gösteremeyeceğini söyledi. Bu süre zarfında, asemptomatik bir kişinin virüsü bulaşıcıdır başkalarına yayabileceğini belirtti.

CNN'ne konuşan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Schaffner, "Bu durum, enfeksiyonun aslında düşündüğümüzden çok daha bulaşıcı olduğu anlamına geliyor. Bu beklediğimizden daha kötü" dedi.

ABD'li yetkililer bu açıklamadan sonra virüsle ilgili stratejilerini tekrar gözden geçirmek zorunda olduklarını belirtiyor.

 

 

Anahtar Kelimeler:

coronavirus

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