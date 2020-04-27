Coronavirüs'ü yenen Sultan hemşire hastalara umut olacak

Coronavirüs'le mücadelede sağlık ordusunun en öndeki neferleri olan hemşirelikte 8'inci yılını geçiren Sultan Erdoğan, virüsün Türkiye'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana hastaların tedavisinde görev alırken; 30 Mart'ta yapılan test sonucu Covid- 19'a yakalandığını öğrendi. Gerekli tetkiklerin ardından evinde kendini karantinaya alan Sultan Hemşire'ye, burada 5 günlük ilaç tedavisi uygulandı.

'ATEŞ-AĞRI OLMADI'

14 günlük karantina süresini doldurmasının ardından doğum gününde görevinin başına geri dönen Sultan Hemşire, aynı zamanda diğer Covid-19 hastalarına umut olmak için plazma bağışında bulunacak. Diğer hastalıklarda olduğu gibi Coronavirüs'le mücadelede de insanüstü bir gayret sarf eden görünmeyen kahramanlardan olan hemşirelik mesleğini 8 yıldır başarıyla sürdüren Sultan Erdoğan, Covid- 19'la olan mücadelesini anlattı. Ateş, boğaz ağrısı ve öksürük gibi bir şey yaşamadığını ifade eden Erdoğan, "Sadece koku ve tat alma duyumda azalma oldu. Çok şükür kurtuldum. Bu aşamadan sonra bir hemşire olarak görevime devam ederken, şu an Covid-19 hastaları için plazma bağışı ile üzerime düşeni yapacağım. İyileşen hastaların kanlarından ayrıştırılan plazmaları alınıp Covid-19 hastalarına veriliyor. Bu konuda diğer hastalara umut olmak istiyorum" dedi.

VİRÜSÜ YENDİ ŞİMDİ PLAZMA VERECEK

Covid-19'a karşı mücadelesini kazanan Sultan Erdoğan, görevinin başına döndü. 8 yıldır hemşirelik yapan Erdoğan, plazma bağışı için hazırlanıyor.