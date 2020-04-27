Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Coronavirüs'ü yenen Sultan hemşire hastalara umut olacak
Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 8 yıldır enfeksiyon servisinde çalışan hemşire Sultan Erdoğan, Coronavirüs’ü yendi ve şimdi plazmasıyla hastalara umut olacak.
Coronavirüs'ü yenen Sultan hemşire hastalara umut olacak
27 Nisan 2020 09:03 - Takvim
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Coronavirüs'le mücadelede sağlık ordusunun en öndeki neferleri olan hemşirelikte 8'inci yılını geçiren Sultan Erdoğan, virüsün Türkiye'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana hastaların tedavisinde görev alırken; 30 Mart'ta yapılan test sonucu Covid- 19'a yakalandığını öğrendi. Gerekli tetkiklerin ardından evinde kendini karantinaya alan Sultan Hemşire'ye, burada 5 günlük ilaç tedavisi uygulandı.

'ATEŞ-AĞRI OLMADI'
14 günlük karantina süresini doldurmasının ardından doğum gününde görevinin başına geri dönen Sultan Hemşire, aynı zamanda diğer Covid-19 hastalarına umut olmak için plazma bağışında bulunacak. Diğer hastalıklarda olduğu gibi Coronavirüs'le mücadelede de insanüstü bir gayret sarf eden görünmeyen kahramanlardan olan hemşirelik mesleğini 8 yıldır başarıyla sürdüren Sultan Erdoğan, Covid- 19'la olan mücadelesini anlattı. Ateş, boğaz ağrısı ve öksürük gibi bir şey yaşamadığını ifade eden Erdoğan, "Sadece koku ve tat alma duyumda azalma oldu. Çok şükür kurtuldum. Bu aşamadan sonra bir hemşire olarak görevime devam ederken, şu an Covid-19 hastaları için plazma bağışı ile üzerime düşeni yapacağım. İyileşen hastaların kanlarından ayrıştırılan plazmaları alınıp Covid-19 hastalarına veriliyor. Bu konuda diğer hastalara umut olmak istiyorum" dedi.

VİRÜSÜ YENDİ ŞİMDİ PLAZMA VERECEK
Covid-19'a karşı mücadelesini kazanan Sultan Erdoğan, görevinin başına döndü. 8 yıldır hemşirelik yapan Erdoğan, plazma bağışı için hazırlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

covid- 19 sultan hemsire sultan erdogan umut

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.