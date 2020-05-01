Coronayı yenen hemşire anlattı: Çok sinsi bir hastalık, hiçbir belirtisi yoktu

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan getirilen vatandaşların Konya'da yerleştirildiği yurtta görevli olarak çalışan hemşire Eylül Meryem Karakaya, 7 günlük görev süresinin bitimi ardından PCR testi yaptırdı. Aldığı telefonla şok yaşadığını belirten Karakaya, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve kendisini hastaneye götürmek için ambulans geldiğini ifade etti.

“HİÇ BİR BELİRTİ YOKTU”

Hastalıkla ilgili hiçbir rahatsızlığım olmadı diyen Karakaya şöyle konuştu; “22 kişilik bir ekiple 7 gün boyunca karantina yurdunda görev aldık. Görev bittikten 5 gün sonra PCR testi yapıldı. Oradaki sonucum pozitif çıktı. Böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Çok şaşırdım, çünkü ben de hiçbir belirti yoktu. Hastalıkla ilgili hiçbir rahatsızlığım olmadı, doğal olarak hiç beklemiyordum. Çok sinsi bir hastalık. Nasıl yakalandığınızı anlayamıyorsunuz. Ailem de çok üzüldü, süreç içerisinde moralimiz oldukça bozuldu, ister istemez psikolojiniz etkileniyor”

“BU SAVAŞI BEN KAZANDIM”

PCR test sonucun pozitif çıkmasını ardından Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Meryem hemşire, 11 gülük tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:

-Tedavi sürecinde 11 gün hastanede kaldım. İlk 5 gün spesifik bir tedavisi uygulandı.

-Spesifik tedavisinin amacı ise virüs akciğere inmemesi inerse de hasar vermemesi.

– Hastalığı öğrendiğimde moralim bozuldu ancak olabildiğince pozitif yaklaşmaya çalıştım. Çünkü bunun en önemli noktası bağışıklık sisteminiz, bağışıklık sisteminizi ise ayakta tutan şey motivasyon.

-5 günlük tedavi süreci bittikten sonra olay sizin bağışıklık sisteminize kalıyor. Son iki testim negatif çıktı, bu savaşı ben kazandım ardından taburcu oldum.

– Daha sonra 14 günlük kontrol karantinası başlıyor. 14 günlük karantina sürecinde de beslenmeme ve uyku düzenime dikkat ettim. Bol bol sıvı aldım, karantina sürecimin bitmesinin ardından da iş başı yaptım. Artık sağlıklı bir şekilde işime devam ediyorum.”

“TEMAS VE İZOLASYONA DİKKAT ETMELİYİZ”

Hastanede kaldığı süre boyunca iş arkadaşlarının ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve moralini yüksek tutması için yardımcı olduklarını kaydeden Eylül Meryem Karakaya, “Bu çok sinsi bir virüs, ne zaman bulaşacağı belli olmuyor ve bulaşınca da çok hızlı ilerliyor.

Kurallara uymamız gerekiyor, ilk başta hijyen geliyor zaten, temas ve izolasyona da çok dikkat etmeliyiz. Zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında kalan kesime de evde kalmak düşüyor. İl Sağlık Müdürümüz ve Halk Sağlığı Başkanımız, başkan yardımcılarımız bu süreç boyunca benimle ilgilendiler sağ olsunlar. Onların bir telefonu bile motivasyonumuzu yükseltiyor. Ne olursa olsun bu salgınlar mücadele etmek bizim görevimiz. Biz yeminimizi buna göre ettik” şeklinde konuştu.