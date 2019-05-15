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Çorum'da ilk kez kornea nakli gerçekleştirildi
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kornea nakli gerçekleştirildi.
Çorum'da ilk kez kornea nakli gerçekleştirildi

ARŞİV

15 Mayıs 2019 - AA
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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Basri Çakmak ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Cevher tarafından yapılan kornea nakli operasyonu ile yıllardır kornea nakli olmayı bekleyen bir hasta yeniden görmeye başladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, uzun süre nakil bekledikten sonra yeniden görmeye başlayan hastayı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 

Alkan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, personelin gayretiyle gerçek manada eğitim ve araştırma hastanesi hüviyeti kazandığını belirtti. 

Türkiye'de sağlık alanındaki büyük atılımlar neticesinde ulusal ve uluslararası standartlara sahip tıp eğitimi verilmesinin mümkün kılındığını söyleyen Alkan, diğer yandan önceleri sadece büyük merkezlerde yapılan ileri hizmetlerin Çorum'da yapılmasına olanak sağlandığını ifade etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı ise kornea nakliyle birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye'deki üst düzey kliniklerden biri haline geldiğini bildirdi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Basri Çakmak da kornea nakli ile hastanın hasarlı kornea dokusu çıkarılarak, ölen bir insandan bağış yoluyla alınan kornea dokusunun nakledildiğini anlattı

Operasyonun 13 Mayıs'ta gerçekleştiğini belirten Çakmak, "Bundan sonraki süreçte hastanemizde başlayan göz nakilleriyle hastalarımızın mağduriyetleri giderilecektir." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

kornea nakli hitit universitesi hasan basri cakmak selim cevher

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