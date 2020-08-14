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Çorum'daki yangından dram çıktı! İki çocuğu yanarak can veren Fatma hemşire, hastanede kreş olmadığı için çocuklarını komşuya bırakmış!
Çorum'un Bayat ilçesinde yaşanan yangın faciasında hayatlarını kaybeden Elif İçuz (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşleri, hemşire olan annelerinin nöbete giderken komşuya emanet ettikleri ortaya çıktı.
Çorum'daki yangından dram çıktı! İki çocuğu yanarak can veren Fatma hemşire, hastanede kreş olmadığı için çocuklarını komşuya bırakmış!
14 Ağustos 2020 11:31 - MEDİMAGAZİN
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Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Yatukcu Mahallesi'nde yaşanan 4'ü çocuk 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşleri; hemşire olan annelerinin, nöbete giderken komşularına emanet ettiği ortaya çıktı. 

NÖBETE GİDEN HEMŞİRENİN, ÇOCUKLARINI BIRAKTIĞI EVDE YANGIN ÇIKMIŞ

Hemşire Fatma İçuz'un olayın yaşandığı gün nöbete giderken, hastanede kreş olmadığı için çocuklarını komşuya bıraktığı ortaya çıktı. İçuz'un 4 yaşındaki Elif ve 8 yaşındaki Yusuf'u bıraktığı komşusunun evinde yangın çıkarken, iki kardeş feci şekilde can verdi. İçuz kardeşlerin cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu.

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin cenazeleri dün akşam Balıkesir Başçeşme Mezarlığı morguna getirildi. Öğle namazının ardından çocukların cenazeleri, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde bulunan dedelerinin evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından mahalle mezarlğına götürülen cenazeler, burada toprağa verildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, arkadaşlarının desteğiyle ayakta duran hemşire anne Fatmi İçuz'un çocuklarının tabutuna son bakışı herkesi ağlattı. 

SOSYAL MEDYADAN ACILI ANNEYE DESTEK

Acı olay tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılanırken, iki evladını görev başındayken kaybeden hemşire anneye başsağlığı mesajları yağdı. Binlerce kişi sosyal medyada  #AcınıPaylaşıyoruzFatmaHemşire etiketiyle sağlık çalışanlarının zorlu mesai şartlarına tepki gösterdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

 

Anahtar Kelimeler:

hemsire fatmi icuz yangin yusuf ve elif icuz

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3
1) bozeren (nş uz dr)
14.08.2020 14:11:51
bizim bu kadar uzaktan bile yüreğimiz yandı. anneleri 1 aylık doğum iznine mahkum eden zihniyetten çok fazla uzaklaşamamışız. yavrularımıza rahmet diler, aileye taziyelerimi sunarım.
People
3
2) Hanife akın (Tabip)
14.08.2020 12:31:51
Allah rahmet eylesin.cok üzüldüm.kelimeler çok yetersiz kalıyor üzüntümü ifade etmeye.soylenecek herşey anlamsız kalıyor malesef
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