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Covid-19: ABD'de her 3 çocuk hastadan 1'i yoğun bakıma alındı, gençlerde vaka sayısı giderek artıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çocuklarda görülen koronavirüs vakalarının periyodik bir şekilde arttığı, hastaneye yatırılan gençlerin ise 3'te birinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilerek okullardaki önlemlerin artırılması gerektiği uyarısı yapıldı.
Covid-19: ABD'de her 3 çocuk hastadan 1'i yoğun bakıma alındı, gençlerde vaka sayısı giderek artıyor
11 Ağustos 2020 09:19 - Euronews
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ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okulların yeniden açılıp açılmaması gerektiğiyle ilgili bir soru üzerine "Gençlerin sağlığı koronavirüse karşı oldukça iyi" açıklamasında bulunmuştu.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) son raporunda, Trump'ın açıklamalarının aksini iddia eden veriler paylaştı. CDC, 18 yaş altındaki gençlerde, çocuklarda ve 2 yaş altı bebeklerde Covid-19 vakalarının periyodik bir şekilde arttığını, hastaneye yatırılan çocukların 3'te 1'inin ise yoğun bakımda tedavi edildiğini duyurdu.

DC: Öğrencilere yönelik Covid-19 önlemleri artırılmalı
CDC okulların açılması arefesinde öğrencilere yönelik önlemlerin artırılması uyarısında bulunurken, her 100 bin çocuk vakadan 8'inin acilen hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yoğun bakım oranının 2 yaşın altındaki bebeklerde daha fazla olduğu ifade edilirken, koronavirüse yakalanan yetişkinlerde hastaneye yatırılma oranının 100 bin kişide 165 olduğu açıklandı.

CDC ülkedeki göçmenlerle Covid-19 arasındaki istatistiğe de vurgu yaptı. Buna göre ABD'de Latin Amerika kökenli göçmenler ve siyahi ailelerin çocuklarında koronavirüs görülme oranının beyaz ailelerin çocuklarından çok daha fazla olduğu belirtildi. Aynı durumun göçmen kökenli yetişkinlerde paralellik gösterdiği ifade edildi.

Facebook ve Twitter, Trump'ın çocuklara yönelik Covid-19 mesajını sildi
Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Fox News'e verdiği röportajda, "ABD'deki çocukların çoğunun Covid-19'a karşı bağışıklığı var" sözlerini "yalan haber gerekçesiyle" platformlarından silmişti.

10 Ağustos 2020 itibariyle ABD'de koronavirüs vakaları 5.2 milyonun üstüne çıkarken, salgın sebebiyle yaşanan can kayıpları da 165 bin kişiyi geçti. 330 milyon nüfusa sahip ülkede temmuz ve ağustos aylarında 24 saate görülen vaka sayısı 50 bin ortalamanın üzerinde görülmüştü.

Anahtar Kelimeler:

abd donald trump koronavirus covid-19

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