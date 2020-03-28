Covid-19: ABD'de pozitif sonucu 5 dakikada gösteren test için izin çıktı

Tıbbi cihaz üreticisi Abbott cuma günü yaptığı açıklamada, kartuş bazlı hızlı sonuç veren testleri için acil durum izni aldığını duyurdu.

ABD, daha önceki koronavirüs testlerinde yaşadığı problemler nedeniyle haftalardır koronavirüs test sayısını artırmak için çalışmalar sürdürüyor.

Abbott Laboratuvarları, taşınabilir test cihazlarıyla hastaneler ve kliniklerde kullanılabilecek test ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor. Şirket, önümüzdeki haftadan itibaren acil servisler için testin tanıtımına başlanacağını bildirdi. Testlerin, pozitif sonucu 5 dakika ortaya çıkarması bekleniyor.

Uzmanlar, virüsü izleyebilmek ve yayılımını engellemek için ABD'de günde 100 ila 150 bin insanın Covid-19 testine tabi tutulması gerektiğini söylüyor.

Güney Kore'den ABD'ye koronavirüs testi desteği

Güney Kore'de 3 koronavirüs testi üreticisi şirketin, ABD'ye test ihracatı yapma izni aldıklarını duyuruldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı cumartesi günü yaptığı açıklamada, şirketlerin ABD yönetiminden acil durum ön iznini aldığını ve testlerini ABD'ye satabileceklerini söyledi.

Ülkenin Devlet Başkanı Moon Jae-In geçtiğimiz hafta ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Güney Kore'den Covid-19 test desteği talep ettiğini açıklamıştı. Beyaz Saray'dan ise bu açıklamaya yönelik yorum gelmemişti.

Güney Koreli bir test üreticisi, hafta içinde günde 350 bin test ürettiklerini ve bu sayının bir milyona çıkarılmasının amaçlandığını bildirmişti.





