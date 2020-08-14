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Covid-19 açıklaması yapan hekim hakkında 'güvensiz algı oluşturduğu' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Kırklareli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında "güvensiz algı oluşturmaya" çalışan aile hekimi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Covid-19 açıklaması yapan hekim hakkında 'güvensiz algı oluşturduğu' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
14 Ağustos 2020 10:06 - AA
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aile hekimi anlatıyor, üretim durmasın diye testleri imha ettiler, işçileri depoya sakladılar" başlıklı haberin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili beyanlarda bulunan aile hekiminin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin ihlal edildiğine dair yapılan yalan haberlerde, kamuoyunda oluşmuş mücadele bilincine duyulan inancı yıkmaya ve güvensizlik algısı yaratmaya dönük beyanlarda bulunan aile hekimi tespit edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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