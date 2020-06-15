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Covid-19: Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan 300 milyon dozluk aşı anlaşması
Almanya Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının üretilmesi durumunda 300 milyon aşının tedariğinin garanti altına alınması için Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'nın ilaç şirketi AstraZeneca ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.
Covid-19: Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan 300 milyon dozluk aşı anlaşması
15 Haziran 2020 11:04 - Euronews
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Almanya ayrıca Avrupa Birliği'ne üye ülkelere bu anlaşmaya bir an önce imza koyma çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu da bu yönde bir açıklama yaparak anlaşmaların imzalanmasının testler henüz sonuçlanmamış olsa bile aşı üretimine yatırım için gerekli olduğunu belirtti.

"Aşı çalışmalarının sene sonunda başarıya ulaşmasını bekliyoruz"
Dünya Bankası'na göre Avrupa Birliği 447 milyon nüfusa sahip. Almanya Sağlık Bakanlığı tüm üyelerin anlaşma yapması durumunda doz sayısınınn 400 milyona çıkabileceğini ifade ediyor.

İsveçli Astra ile İngiliz Zeneca ilaç şirketlerinin 1999'da birleşmesi ile oluşan AstraZeneca, aşı üretim kapasitesini ikiye katlayıp 2 miyar doza ulaştırmak için ay başında çeşitli anlaşmalara imza koydu.

İlaç şirketi ayrıca aşı çalışmalarının öncülerinden İngiliz Oxford Üniversitesi ile işbirliği yürütüyor. Kişiler üzerinde aşı testlerine nisanda başlayan Oxford Üniversitesi, şu anda bu sayıyı 10 bin kişiye yükseltti.

Alman yetkililer AFP'ye yaptıkları açıklamada aşı çalışmalarının sene sonunda başarıyla sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

asi avrupa komisyonu zeneca astra asi testleri 2 miyar doz

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